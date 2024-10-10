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В ближайшие месяцы: наступательная операция РФ может завершиться

Мария Николишин
10 октября 2024, 08:17
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В частности, осенние погодные условия могут ограничить маневр российской пехоты.
В ближайшие месяцы: наступательная операция РФ может завершиться
Наступление РФ на фронте / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Войска страны-агрессора России исчерпали многие резервы, которые они создали для своей усиленной наступательной операции летом 2024 года. Поэтому продолжающаяся российская наступательная операция, вероятно, завершится в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Институт изучения войны(ISW).

Отмечается, что российское военное командование, вероятно, нацелено на усиление механизированной наступательной активности, чтобы позволить российским войскам продвигаться по открытым полям и закрепляться в близлежащих населенных пунктах на линии фронта, которые затем российские войска могут использовать как плацдарм для подготовки и начала наступательных операций, направленных на достижение оперативных целей, таких как захват Курахово на западе Донецкой области или захват Покровска.

По словам аналитиков, осенние погодные условия также, вероятно, ограничат маневр российской пехоты.

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"Осенняя погода приведет к тому, что многие ветрозащитные полосы, состоящие из лиственных деревьев, потеряют большую часть своих листьев и обеспечат меньше маскировки для российских пехотных групп осенью 2024 года и зимой 2024-2025 годов, что сделает российских пехотинцев более уязвимыми для украинских беспилотников", - отмечают в ISW.

Там также добавили, что российские войска, скорее всего, продолжат наступательные операции после осеннего сезона бездорожья, хотя неблагоприятные погодные условия, скорее всего, уменьшат эффективность российской пехоты.

"Российский диктатор Владимир Путин и военное командование РФ придерживаются стратегии, направленной на то, чтобы не допустить накопления Украиной живой силы и материальных средств для противодействия инициативе на всем театре военных действий путем поддержания постоянного наступательного давления на украинские войска по всей линии фронта, и, скорее всего, продолжат придерживаться этой стратегии, несмотря на сезонные ограничения на маневр механизированных и пехотных подразделений", - подытожили аналитики.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, в отчете Института изучения войны также сообщалось, что российская оккупационная армия продвинулась в Волчанске на Харьковщине и, вероятно, отбила Агрегатный завод.

Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин заявлял, что российские оккупанты могут начать штурмовые действия на Запорожском направлении ориентировочно через неделю. Сейчас враг осуществляет разведывательно-поисковые действия.

Кроме того, пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова заявила, что российские войска продолжают продвижение по улице Центральной в Торецке, где идут ожесточенные бои. Ситуация меняется буквально каждый час.

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