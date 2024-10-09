Смогут ли россияне форсировать реку Оскол: Гетьман объяснил угрозу для ВСУ

Оккупанты пытаются выйти на реку Оскол - Алексей Гетьман рассказал планы россиян.

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Какие изменения на фронте могут произойти / коллаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты, ОК "Запад"

Майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман предположил, смогут ли россияне форсировать реку Оскол.

"Выйти на реку Оскол, можно предположить, что они смогут на нее выйти. Давайте все же помнить, мы об этом говорили полгода назад, год назад, где больше всего группировки было сосредоточено российских войск. Меньше всего было как раз на Бахмутском направлении - посередине, а больше всего было на Угледарском направлении до 150 тысяч и на Купянско-Лиманском до 150 тысяч. Поэтому они на сегодня туда добавили, и они пытались выйти на реку Оскол. Но именно на этих направлениях воюют мои собратья, они предполагают, что россияне смогут выйти на реку Оскол, но они не предполагают, что россияне смогут ее форсировать", - рассказал он для "Еспресо".

Алексей Гетьман отметил, что кроме естественной крепости в виде кряжа там выстроена надежная оборона.

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"Потому что правый берег реки, западный берег, это горный кряж, там не просто господствующие высоты, там естественная крепость. Там есть коммуникации, построены траншеи со связью ведущей, чтобы нельзя было глушить РЭБом, там есть артиллерия наша. И не просто есть артиллерия, а они уже пристрелялись к реке Оскол. И при возможном форсировании этой реки там уже просто прописано, какая артиллерия куда будет стрелять, не просто, что там есть что-то, а подготовлено к возможным форсированиям реки Оскол. Это уже субъективное мнение, но люди с боевым опытом 14-го, 16 года, они говорят, что судя по всему, что бы россияне туда не добавляли, шансов форсировать реку Оскол у них практически нет", - отметил майор запаса НГУ.

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Война в Украине - ситуация на фронте

Напомним, что российские оккупанты нацелились на важный город Донецкой области. Сергей Згурец сообщил, что после оккупации Угледара Донецкой области оккупанты, вероятно, в течение следующих нескольких недель попытаются продвинуться дальше - на север к Курахово.

Пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова сообщила, что оккупанты зашли в Торецк. Ситуация нестабильная, бои ведутся буквально за каждый подъезд. Силы обороны контратакуют и возвращают утраченные позиции, поэтому пока трудно оценить, какую долю Торецка они контролируют.

Александр Мусиенко предупредил о планах оккупантов к зиме. Россияне сконцентрируют силы и средства, будут применять пехотные штурмы на Покровском и Кураховском направлениях. Будут пытаться до зимы нависнуть на этих флангах.

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