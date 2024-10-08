Бои ведутся за каждый подъезд: оккупанты зашли в Торецк

Силы обороны Украины отражают вражеские атаки в восточной части и кое-где восстанавливают позиции.

https://glavred.info/ukraine/boi-vedutsya-za-kazhdyy-podezd-okkupanty-zashli-v-toreck-10603286.html Ссылка скопирована

В Торецке продолжаются бои / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, deepstatemap.live

Российская оккупационная армия зашла в город Торецк в Донецкой области. Сейчас в населенном пункте идут бои. Об этом сообщила пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова.

"Ситуация нестабильная, бои ведутся буквально за каждый подъезд. Силы обороны контратакуют и возвращают утраченные позиции, поэтому пока трудно оценить, какую долю Торецка они контролируют", — рассказала она в эфире телемарафона.

По ее словам, ВС РФ сейчас продвинулись в направлении шахты Центральная.

видео дня

"Однако ситуация постоянно меняется — то мы отбиваем у них огневые пункты, то они где-то уничтожают наши. Однако мы их постоянно восстанавливаем позиции и пытаемся возвращать то, что захватили оккупанты, не даем им продвинуться", — сказала Бобовникова.

Оккупанты зашли в Торецк / Фото: deepstatemap.live

Что говорят в Генштабе ВСУ

По данным Генштаба ВС, на Торецком направлении оккупанты при поддержке авиации 11 раз атаковали наши позиции вблизи Торецка, Дилиевки и Нелиповки. Боевые действия продолжаются еще в двух локациях.

Торецк на карте / deepstatemap.live

Город Торецк - что о нем известно Торецк (до 1936 года — Щербиновка, в 1936—2016 годах — Дзержинск) — город в Бахмутском районе Донецкой области, административный центр Торецкой городской общины, передает Википедия. Город расположен между железнодорожными станциями Фенольная около 7 км (пгт. Новгородское) на линии Константиновка — Ясиноватая и Магдалиновка около 1 км на линии Константиновка — Никитовка.

Ситуация на фронте - последние новости

Российская оккупационная армия может окружить Силы обороны Украины в районе населенного пункта Невельское на Покровском направлении фронта. Об этом сообщил генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Российские оккупанты пытаются окружить город Селидово в Покровском районе Донецкой области. Об этом заявил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс". Враг в последние дни наращивает давление на севере от города и в районе Мариновки.

В сентябре 2024 года среднесуточные потери российских оккупационных войск побили новый рекорд за все время полномасштабного вторжения в Украину.

Как свидетельствует обзор британского Министерства обороны, за сентябрь этого года в среднем потери РФ составили 1271 человек убитыми и ранеными.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в мае 2024 года, когда среднесуточные потери РФ составляли 1262 убитыми и ранеными.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред