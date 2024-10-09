РФ бьет рекорды: сентябрь стал самым смертоносным месяцем для врага - The Telegraph

Сентябрь стал пятым месяцем подряд, когда потери россиян превышали 1000 солдат в день.

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"Мясные штурмы" стоят России тысяч жизней / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска ВС Украины

В сентябре 2024 года Россия понесла самые большие потери на фронте с момента начала полномасштабного вторжения в Украину. Средние суточные потери российской армии превысили тысячу солдат. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на данные британской военной разведки.

Сентябрь стал самым смертоносным месяцем для российской армии за весь период войны в Украине. В то же время этот месяц продолжил тенденцию, которая наблюдается в течение пяти месяцев подряд, когда суточные потери России превышали 1000 солдат.

Средние потери российской армии в сентябре выросли до 1271 военного, убитыми или тяжело ранеными за сутки. Предыдущий рекорд был зафиксирован в мае, когда средние суточные потери составляли 1262 военных.

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Аналитики отметили, что повышение уровня потерь связано с распространенной тактикой российской армии - "мясными штурмами". Во время таких атак большие группы оккупантов штурмуют украинские позиции.

Министерство обороны Великобритании также сообщило, что с начала вторжения в феврале 2022 года Россия потеряла около 650 000 солдат. Средние потери российских войск в 2022 году составляли от 172 до 559 в день, тогда как в 2023 году этот показатель достиг пика в 967.

Что известно о The Telegraph? The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

Потери Украины и РФ в войне - что известно

Согласно информации, предоставленной The Wall Street Journal, общие потери России и Украины в результате боевых действий оцениваются примерно в один миллион военных, погибших или получивших ранения. По состоянию на февраль 2024 года официальные украинские данные свидетельствуют о 31 тысяче погибших военнослужащих, хотя конфиденциальные оценки указывают на возможные потери около 80 тысяч погибших и 400 тысяч раненых.

Россия в последний раз публично отчитывалась о своих потерях в сентябре 2022 года, когда цифра составляла 5 937 человек. Однако западная разведка оценивает потери российских войск в примерно 200 тысяч погибших и 400 тысяч раненых.

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявил, что данные The Wall Street Journal о 80 тысячах погибших украинских военных могут быть завышенными. Он отметил, что даже оценка в 50 тысяч является приблизительной.

Канадский OSINT-аналитик Naalsio сообщил, что с начала Курской операции Россия лишилась 106 единиц военной техники, в то же время Украина потеряла 71 единицу техники.

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