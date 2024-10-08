Огромные потери: офицер ВСУ раскрыл детали штурма РФ на Кураховском направлении

На Кураховском направлении, в зоне ответственности 33-й отдельной механизированной бригады, российские захватчики не уменьшают свое присутствие.
Как заявил исполняющий обязанности пресс-офицера бригады Назар Войтенков в эфире "КИЕВ24", 33-я бригада ВСУ на этом участке фронте воюет против 255-го полка армии страны-агрессора РФ.
"На отрезке нашей бригады у них не было никакого продвижения. Это участок между Угледаром и Георгиевкой. Поле и посадки для них очень сложный участок, чтобы пробиться", - уточнил украинский офицер.
По его словам, подразделения ВСУ держат там россиян уже почти год, где армия страны-агрессора РФ теряет огромное количество количество техники и живой силы.
"Обычно, это были ночные штурмы. В последнее время начали заходить и в дневное время", - добавил Войтенков.
Где находится Курахово
Город Курахово расположен в 18 километрах от разрушенной россиянами Марьинки. Российская армия обстреливает общину почти каждый день.
Несмотря на ежедневную и обязательную эвакуацию в Кураховской общине на июль 2023 года проживало 18 тысяч человек.
Ситуация на фронте - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что враг рвется к Курахово. Российские войска, пытаясь прорвать оборону ВСУ, несут значительные потери, рассказали в DeepState.
Напомним, ранее сообщалось о тяжелой ситуации под Курахово. Александр Мусиенко заявил, что обвала фронта, после выхода Сил обороны из Угледара, нет и не будет. Бойцы могут отойти ближе к Курахово, если россияне продолжат сохранять давление.
Как сообщалось ранее, в ВСУ раскрыли планы врага - куда могут пойти войска РФ после оккупации Угледара. Российские оккупанты после захвата Угледара Донецкой области могут планировать наступление на Запорожском направлении. Уже можно увидеть, как враг активизируется в районе Старомайорска.
Больше новостей:
- Оккупанты накрыли Курахово из РСЗО: 8 человек погибли, еще 5 ранены
- Россияне ударили по центру Курахово: много раненых
- Идут ожесточенные бои: враг пытается пробиться к Покровску и Курахово - ВСУ
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред