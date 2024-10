РФ отбила Агрегатный завод в Волчанске и захватила Верхнекаменское на Донбассе - ISW

Российская оккупационная армия продвинулась в Волчанске на Харьковщине и, вероятно, отбила Агрегатный завод. Кроме того, оккупанты захватили Верхнекаменское в Донецкой области. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Геолокационные кадры, опубликованные 7 октября, на которых запечатлен российский солдат, поднимающий флаг РФ в здании Волчанского агрегатного завода, указывают на то, что российские войска, вероятно, отбили завод, считают аналитики ISW.

В Донецкой области российские войска недавно продвинулись в районе Северска. Геолокационные кадры, опубликованные 7 и 8 октября, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к востоку от Григоровки (северо-восток от Северска) и в западную часть Верхнекаменского (восточнее Сиверска), что указывает на то, что российские войска, вероятно, захватили Верхнекаменское.

Российские блогеры утверждают, что подразделения российской 2-й мотострелковой бригады захватили Григоровку и Серебрянку, и что российские войска также продвинулись к северу от Верхнекаменского и Спорного (к юго-востоку от Северска). Однако ISW не увидел подтверждения этим заявлениям.

Российские войска продолжали наступательные операции в районе Часова Яр 7, 8 и 9 октября, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было. Российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись дальше в пределах микрорайона Жовтневый в самом Часов Яре, но ISW не наблюдал подтверждения этого заявления.

Российские войска недавно продвинулись в южном Торецке.

Представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук заявил 8 октября, что российские войска время от времени используют бронетехнику во время атак под Торецком и сосредотачиваются на продвижении в Торецк из Ню-Йорка и Нелиповки (оба к югу от Торецка).

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.