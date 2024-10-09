Ситуация меняется каждый час: РФ пытается прорвать оборону ВСУ в Торецке

Российские оккупанты пытаются штурмовать позиции украинских войск не только в Торецке.

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Какая ситуация на фронте / коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, 31 отдельная механизированная бригада

Спикер ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова заявила, что российские войска продолжают продвижение по улице Центральной в Торецке, где идут ожесточенные бои. Ситуация меняется буквально каждый час.

"Ситуация неизменна - мы сдерживаем врага на улице Центральной... Однако бои в городе очень динамичные. Где-то они заходят, и мы их уничтожаем и отбрасываем, где-то они могут захватить какой-то подъезд, и мы так же их отбрасываем. Поэтому ситуация очень сильно отличается там буквально за часы", - отметила она в эфире телемарафона "Єдині новини".

Пресс-секретарь также добавила, что россияне пытаются штурмовать позиции украинских войск не только в Торецке, но и в районе Часового Яра, Нью-Йорка и на Северском направлении.

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Что известно о Торецке / Инфографика: Главред

По словам спикера, российские войска в основном применяют тактику малых групп и редко используют технику.

"Преимущественно они пытаются штурмовать маленькими группками по 3, 4, 5 человек, которые несут значительные потери. Кто-то убегает, кто-то возвращается обратно, и они снова и снова нас штурмуют", - отметила Бобовникова.

Она добавила, что против украинских военных воюют кадровые пехотные части российской армии, спецподразделения и артиллерия.

Ситуация на фронте - наступление РФ

Напомним, что ВСУ контратаковали под Торецком и продвинулись вперед. Украинские военные смогли продвинуться в пределах населенного пункта Нью-Йорк и в западной части Новогродовки, неподалеку от Торецка Донецкой области. В течение 6 и 7 сентября российские войска продолжали наступательные действия у Торецка.

Враг применил новую тактику возле Торецка. Бои за отдельные участки могут продолжаться до месяца, при этом Россия почти полностью потеряла свою профессиональную армию во время войны против Украины. Евгений Иевлев сообщил, что возле Торецка ситуация остается сложной.

Александр Мусиенко рассказал о тяжелой ситуации под Курахово. Ситуация на направлении сейчас находится под контролем. В то же время нельзя сказать, что после захвата Угледара россияне получили стратегическую перспективу для того, чтобы развить стремительный темп наступательной операции.

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