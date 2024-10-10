Потери огромные: армия РФ изменила тактику проведения 'мясных штурмов'

Для россиян важно продвижение вперед ради доклада наверх, что боевая задача выполнена.

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Враг меняет тактику из-за неудач на фронте / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Большие потери на фронте и неэффективность заставили армию страны-агрессора России изменить тактику проведения "мясных штурмов". Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, враг учится на своих ошибках и начинает менять тактику "мясных штурмов". Если раньше оккупанты заходили на украинские позиции с целью захвата волнами из пехоты, одна за другой, то сейчас это изменилось.

"Враг посылает своих штрафников или тех самых бывших "зеков" для того, чтобы провести в стиле "мясного штурма" такую разведку боем, чтобы вскрыть наши боевые позиции, огневые позиции, и по ним нанести немедленный огневой удар, причем не ожидая и даже не отводя своих подразделений из зоны боевых действий", - отметил эксперт. видео дня

При этом российские оккупанты не решаются выйти за пределы своей тактики, в результате чего теряют много личного состава. Однако командование РФ все еще не учитывает высокий уровень потерь, ведь для них главное - выполнить хоть какую-то малейшую задачу, чтобы доложить об этом наверх.

"Какой ценой оно достигнуто, не имеет никакого значения для командования российских оккупационных войск", - подчеркнул Грабский.

Кто такой Сергей Грабский? Сергей Грабский - украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ и общественный деятель. Он родился 14 июня 1966 года в городе Тернополь. В период с 1998 по 1999 год работал в составе верификационной миссии ОБСЕ в Косово. Там он занимался обеспечением жизнедеятельности и сопровождением конвоев миссии. В марте 2009 года в составе тренировочной миссии НАТО поехал в Ирак. Получил первым среди граждан Украины медаль Альянса "За особые заслуги". Участвовал в подготовке миротворческих контингентов ВСУ, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, что боевые действия в Украине на протяжении уже более 2 лет истощают врага. Так в сентябре 2024 года Россия понесла наибольшие потери на фронте с момента начала полномасштабного вторжения в Украину. Средние суточные потери российской армии превысили тысячу солдат.

Ранее стало известно, что войска страны-агрессора России исчерпали многие резервы, которые они создали для своей усиленной наступательной операции летом 2024 года. Поэтому продолжающаяся российская наступательная операция, вероятно, завершится в ближайшие месяцы.

Накануне аналитики ISW сообщали, что российская оккупационная армия продвинулась в Волчанске на Харьковщине и, вероятно, отбила Агрегатный завод. Кроме того, оккупанты захватили Верхнекаменское в Донецкой области.

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