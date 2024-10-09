Когда начнутся реальные разговоры о завершении войны - прогноз Зеленского

Формула мира будет готова к зиме 2024 года. Однако нынешняя ситуация на фронте "создает возможность" предпринять шаги по прекращению войны не позднее 2025 года, заявил президент Владимир Зеленский во время третьего саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" в Хорватии 8 октября.
По словам Зеленского, Формула также предусматривает то, как именно заставить Россию выполнять условия на пути к справедливому миру.
"С июля мы работаем над Формулой мира. В ноябре оно уже все будет готово со всеми условиями, в которых прописано справедливое завершение войны. Это будет сделано на Втором саммите мира. Конечно, возникает вопрос - как заставить Россию принять в этом участие. Сейчас Россия избегает откровенной и честной дипломатии, именно поэтому мы в Украине разработали план мероприятий, способных исправить ситуацию между текущей ситуацией и будущим Саммитом мира", - сказал он.видео дня
План уже был представлен США, теперь ОП делится им с другими партнерами. Зимой, по мнению президента, появится реальный шанс на мир.
"Первый пункт касается дефицита политической уверенности в Европе и того, как это надо решить. Это усиление НАТО, что позволит обеспечить Путину политическую потерю. Членство в НАТО Украины станет одним из шагов к такому миру. И я очень искренне призываю всех участвовать в ноябре-декабре у нас появится шаг к стабильности, миру", - высказался глава государства.
Он добавил, что Украина рассчитывает в этом смысле на лидерскую позицию Джо Байдена, а также на лидерство Германии, Великобритании, Франции и других стран Европы.
Важно
Reuters уточняет Зеленского, который заявил, что ситуация на передовой "создает возможность" принять меры по прекращению войны в Украине "не позже 2025 года".
"В октябре, ноябре и декабре у нас есть шанс двигать вещи к миру и продолжительной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор – выбор для решительных действий, чтобы прекратить войну не позже 2025 года", – сказал он.
Второй саммит мира - что о нем известно
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план реализации всех пунктов, необходимых для второго саммита мира, будет готов в ноябре. Это произойдет после подготовки планов по пунктам энергетической, продовольственной безопасности, обмена пленных и возвращения украинских детей.
По словам главы государства, в конце июля - начале августа в Катаре состоится первая встреча на уровне NSA (Агентство по нацбезопасности в США - ред.) министров, советников по безопасности. Во время встречи будет полностью подготовлен план по энергетической безопасности.
В августе в Турции состоится встреча, посвященная теме свободного мореплавания, где будет затронут вопрос о продовольственной безопасности.
В сентябре в Канаде состоится встреча по гуманитарному направлению обмена пленных и возвращения украинских детей, а также будет разработан план по этому пункту.
Зеленский считает, что представители РФ должны присутствовать на втором Саммите мира.
Переговоры с Россией - последние новости о втором саммите мира
Как писал Главред, второй саммит мира, который планировали провести в ноябре 2024 года, не состоится. Вопрос проведения саммита будут решать уже после завершения тематических конференций, которые состоятся 30-31 октября.
Известно, что Украина хотела бы провести Второй саммит мира в одной из стран Глобального Юга, однако окончательное место проведения саммита пока не утверждено.
Киев не скрывает, что ожидает участия в саммите российской делегации, что Москва не подтверждает. Как отметил посол в Турции Василий Боднар, это не будет прямая двусторонняя встреча, скорее всего, она пройдет в формате, при котором будут участвовать третьи стороны, а сами переговоры будут вестись через третьих лиц.
Политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев предположил, что у РФ и ее приспешников есть возможность в будущем организовать условный пророссийский "саммит заморозки войны", что будет ответом на украинский Саммит мира.
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