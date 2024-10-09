Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ атаковала Харьков и область КАБами: повреждено более десятка домов

Руслана Заклинская
9 октября 2024, 15:52
1071
Россияне ударили КАБом по открытой территории в Шевченковском районе Харькова и поселку Слатино на Харьковщине, рассказали руководители ОВА и МВА.
РФ атаковала Харьков и область КАБами: повреждено более десятка домов
РФ ударила по Хакрову КАБами / Колаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Днем 9 октября в Харькове прогремели мощные взрывы. Российские оккупанты ударили по городу и поселку Слатино Дергачевской громады управляемыми авиабомбами. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"В городе был слышен взрыв! Харьков находится под ударами КАБов. Возможны повторные пуски. Будьте осторожны!" - написал он.

По словам Терехова, враг нанес удар по району плотной жилой застройки.

видео дня

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил вражеский удар по городу. Он отметил, что экстренные службы выехали на осмотр.

"Предварительно - частный сектор. Информации о пострадавших на эту минуту не поступало", - добавил он.

Впоследствии Терехов уточнил, что удар пришелся по отрытой местности.

"Зафиксирован удар КАБом по открытой территории в Шевченковском районе Харькова", - рассказал Синегубов.

Мэр Харькова отметил, что в близлежащих многоэтажках выбиты стекла. На месте попадания продолжается осмотр территории.

В результате вражеского удара пострадала 81-летняя женщина. Она получила легкие ранения стеклом, добавил Синегубов.

Кто такой Игорь Терехов?

Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

Удар по поселку Слатино на Харьковщине

Начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко сообщил, что оккупанты также ударили КАБом по поселку Слатино.

"В Слатино - прямое попадание КАБа в жилой дом. Всего повреждено не менее десяти частных домовладений", - написал он.

Впоследствии Задоренко уточнил, что обошлось без пострадавших. В то же время глава Дергачевской МВА отметил, что в небе над Слатиным находится вражеский БПЛА.

"Возможно, обследует место происшествия. Просьба к слатинчанам в ближайшее время внимательно следить за сигналами воздушной тревоги и мониторинговыми каналами, которые сообщают о вражеской активности", - призвал он.

Инфографика КАБ, инфографика
Что известно о КАБах / Инфографика: Главред

Удары РФ по Харькову - какие последствия вражеских атак

Напомним, утром 8 октября оккупанты нанесли удары по Харькову управляемыми авиабомбами (УАБ). Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил попадание в индустриальном районе, повреждено гражданское производство.

Днем 8 октября РФ нанесла повторный удар управляемой авиабомбой по Харькову. Враг попал в многоэтажку в Киевском районе. На месте удара возник масштабный пожар.

Как сообщал Главред, рано утром 3 октября россияне нанесли удар по пригороду Харькова, вызвав повреждение высоковольтных линий. В некоторых районах возникли перебои с электроснабжением.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Харькова Харьковская область авиабомба война России и Украины
Реклама

Главное за день

Ещё
ДРГ врага выходили к Осколу: в Купянском районе обострение, боец ВСУ сделал заявление

ДРГ врага выходили к Осколу: в Купянском районе обострение, боец ВСУ сделал заявление

17:13Украина
Ситуация меняется каждый час: РФ пытается прорвать оборону ВСУ в Торецке

Ситуация меняется каждый час: РФ пытается прорвать оборону ВСУ в Торецке

16:37Украина
Украина уточнила роль России во втором Саммите мира: зачем Киев приглашает Москву

Украина уточнила роль России во втором Саммите мира: зачем Киев приглашает Москву

15:42Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Эксперты призвали сделать дырки в заборах до ноября: для чего это нужно

Эксперты призвали сделать дырки в заборах до ноября: для чего это нужно

На дорогах появился необычный дорожный знак: что означают линии и пол автомобиля

На дорогах появился необычный дорожный знак: что означают линии и пол автомобиля

Что означает дорожный знак "щит" и изогнутая стрелка: должен знать каждый водитель

Что означает дорожный знак "щит" и изогнутая стрелка: должен знать каждый водитель

Потепление будет коротким: когда в Украину вернутся сильные ливни и холодина

Потепление будет коротким: когда в Украину вернутся сильные ливни и холодина

Гороскоп на завтра 10 октября: Овнам - успех в каждом деле, Водолеям - недоразумения

Гороскоп на завтра 10 октября: Овнам - успех в каждом деле, Водолеям - недоразумения

Последние новости

17:13

ДРГ врага выходили к Осколу: в Купянском районе обострение, боец ВСУ сделал заявление

16:53

Поправилась на 8 кг: солистка А-студио вышла в свет

16:41

У Камалии новый роман - певица поделилась подробностями

16:37

В случае вступления Украины в НАТО: в Венгрии начали пугать Третьей мировой войной

16:37

Крысы будут обходить десятой дорогой: какие 3 растения лучше всего отгоняют грызунов из сада

Мобилизация мужчин 50+, бронирование и учет 17-летних: интервью с офицером Сумского ТЦК и СПМобилизация мужчин 50+, бронирование и учет 17-летних: интервью с офицером Сумского ТЦК и СП
16:37

Ситуация меняется каждый час: РФ пытается прорвать оборону ВСУ в Торецке

16:28

Экс-ураган и циклон Kirk "сунет" на Европу: есть ли угроза для областей Украины

16:21

Министерство экономики обеспечит локализацию для украинской легкой промышленности

16:09

"Победа" от Байдена с Харрис и "план" Трампа: в чем главная проблема для Украины

Реклама
16:09

Чарльзу останавливают лечение от рака: что случилось

15:58

Новый бойфренд-военный Леси Никитюк прокомментировал службу девушек в армии

15:52

РФ атаковала Харьков и область КАБами: повреждено более десятка домов

15:42

Украина уточнила роль России во втором Саммите мира: зачем Киев приглашает Москву

15:38

Повестки по почте в Украине будут вручать по-новому: Кабмин ввел изменения

15:35

Церковный праздник 10 октября: что категорически запрещено делать в этот день

15:33

Вывели 34 млн грн на подставных лиц, – военные возмутились воровством из бюджета подчиненными мэра Днепра Филатова

15:31

Как может закончиться война: генерал прокомментировал неутешительные сценарии

15:30

Ударит похолодание и будут дожди: стала известна дата ухудшения погоды

15:25

Полномасштабная гражданская война в РФ: депутат Думы РФ бьет тревогу

15:17

В кошельке может быть настоящий клад: какие монеты в Украине стоят тысячи гривен

Реклама
15:09

Сколько украинцев верит в победу Украины в войне и при каком условии – опрос

14:54

"Столкновение США и Китая неизбежно": эксперт прокомментировал вероятность нового конфликта

14:41

2 дня, в которые нельзя убирать: как собственными руками не отпугнуть достатокВидео

14:38

Через 78 дней после смерти любимой: 94-летний Клинт Иствуд нашел новую подругу

14:23

Найти 5 книг за 5 секунд смогут только самые внимательные: сложный тест на сообразительность

14:12

Делал это с другой прямо при ней: Мелания Трамп выдала грязный секрет своего мужа

14:08

"РФ будет давить на фронте еще несколько недель": полковник назвал основные задачи ВСУ на зиму

14:02

Когда нужно прогревать автомобиль: удивятся даже опытные водители

14:00

Послание Путину и сигнал надежды Киеву: какие планы у Харрис по Украине

13:59

Тест на определение характера: льва или зебру на картинке видно первым

13:57

Одна из стран ЕС ввела новые ограничения для украинских беженцев: о чем идет речь

13:49

Зима будет не страшна: что делать, чтобы iPhone не выключался на холоде

13:38

Враг отказывается от выполнения задач: на фронте сложилась интересная ситуация

13:19

У Эрдогана вынесли требование Путину по Крыму и всем захваченным землям

13:15

Горит уже третьи сутки: появились новые кадры атакованной нефтебазы в ФеодосииФото

13:01

Настоящий форшмак по-одесски - тот самый легендарный рецептВидео

12:58

Мобилизация в Украине: в Раде изменили правила призыва украинцев до 25 лет

12:48

Большинство даже не знает: кто по этикету первый заходит в лифт, мужчина или женщина

12:19

Там были боеприпасы из КНДР: Генштаб подтвердил удар по арсеналу РФ на БрянщинеВидео

12:07

В Украину ворвутся дожди и осенний холод: синоптик назвала дату

Реклама
12:04

Травка удивит озеленением: несколько правил, как подготовить газон на зиму

12:01

"Поженились мы по расчету": муж покойной Нины Матвиенко раскрыл секрет их брака

11:55

Враг готовится к ударам по Крымскому мосту: Плетенчук указал на важную деталь

11:35

Обходят десятой дорогой: почему французы не сидят в телефонах

11:35

Лично участвовал: Буданов был на ключевом этапе операции в Волчанске

11:29

Заседание в формате "Рамштайн" отложили - СМИ

11:14

Китайский гороскоп на завтра 10 октября: Петухам - стресс и разочарование, Тиграм - напряженный день

11:06

Бронь от мобилизации "светит" не всем: в ТЦК сказали, за какие нарушения ее могут не дать

10:53

"Он продался Путину!": на Орбана пытались напасть во время пресс-конференции

10:51

Повестка из-за непрохождения ВВК: кому ее могут вручить

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочери
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять