РФ атаковала Харьков и область КАБами: повреждено более десятка домов

Россияне ударили КАБом по открытой территории в Шевченковском районе Харькова и поселку Слатино на Харьковщине, рассказали руководители ОВА и МВА.

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РФ ударила по Хакрову КАБами / Колаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Днем 9 октября в Харькове прогремели мощные взрывы. Российские оккупанты ударили по городу и поселку Слатино Дергачевской громады управляемыми авиабомбами. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"В городе был слышен взрыв! Харьков находится под ударами КАБов. Возможны повторные пуски. Будьте осторожны!" - написал он.

По словам Терехова, враг нанес удар по району плотной жилой застройки.

видео дня

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил вражеский удар по городу. Он отметил, что экстренные службы выехали на осмотр.

"Предварительно - частный сектор. Информации о пострадавших на эту минуту не поступало", - добавил он.

Впоследствии Терехов уточнил, что удар пришелся по отрытой местности.

"Зафиксирован удар КАБом по открытой территории в Шевченковском районе Харькова", - рассказал Синегубов.

Мэр Харькова отметил, что в близлежащих многоэтажках выбиты стекла. На месте попадания продолжается осмотр территории.

В результате вражеского удара пострадала 81-летняя женщина. Она получила легкие ранения стеклом, добавил Синегубов.

Кто такой Игорь Терехов? Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

Удар по поселку Слатино на Харьковщине

Начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко сообщил, что оккупанты также ударили КАБом по поселку Слатино.

"В Слатино - прямое попадание КАБа в жилой дом. Всего повреждено не менее десяти частных домовладений", - написал он.

Впоследствии Задоренко уточнил, что обошлось без пострадавших. В то же время глава Дергачевской МВА отметил, что в небе над Слатиным находится вражеский БПЛА.

"Возможно, обследует место происшествия. Просьба к слатинчанам в ближайшее время внимательно следить за сигналами воздушной тревоги и мониторинговыми каналами, которые сообщают о вражеской активности", - призвал он.

Что известно о КАБах / Инфографика: Главред

Удары РФ по Харькову - какие последствия вражеских атак

Напомним, утром 8 октября оккупанты нанесли удары по Харькову управляемыми авиабомбами (УАБ). Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил попадание в индустриальном районе, повреждено гражданское производство.

Днем 8 октября РФ нанесла повторный удар управляемой авиабомбой по Харькову. Враг попал в многоэтажку в Киевском районе. На месте удара возник масштабный пожар.

Как сообщал Главред, рано утром 3 октября россияне нанесли удар по пригороду Харькова, вызвав повреждение высоковольтных линий. В некоторых районах возникли перебои с электроснабжением.

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