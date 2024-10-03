Могут быть перебои со светом: РФ ударила КАБом по Харькову

Из-за атаки России в пригороде Харькова повреждены линии высоковольтных передач.

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В Харькове могут быть перебои с электричеством / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Под утро 3 октября российские оккупанты ударили по пригороду Харькова. Как сообщил мэр Игорь Терехов, в городе могут быть перебои с электроэнергией.

Воздушная тревога в регионе была объявлена в 04:47 из-за угрозы ударов управляемыми авиабомбами.

В 05:22 две авиабомбы фиксировались на подлете к Харькову, а в 05:24 прогремели взрывы.

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В результате удара по пригороду Харькова повреждены линии высоковольтных передач.

Из-за этого в некоторых районах города могут быть перебои с электричеством. Информации о пострадавших по состоянию на 06:15 нет.

КАБ - основные характеристики / Инфографика: Главред

Атака РФ на Харьков и Киев

Поздно вечером 2 сентября российские оккупанты атаковали управляемыми авиабомбами Харьков. Под удар попали Шевченковский и Киевский района города. Один из КАБов по жилой многоэтажке.

По предварительным данным, пострадали семь человек. На месте прилета по многоэтажке вспыхнул пожар - горит сам дом и авто возле него.

Как сообщал Главред, в ночь на 3 сентября РФ пыталась нанести дроновый удар по Киеву. Воздушная тревога в столице продолжалась более 5,5 часов.

Силы ПВО обнаружили и поразили в воздушном пространстве вокруг и над Киевом около полутора десятков ударных беспилотников.

Зафиксировано падение обломков в Деснянском районе города. Но последствия минимальны – обошлось без разрушений, пожара и пострадавших.

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