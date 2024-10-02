В Харькове - пожар, много раненых: РФ ударила КАБами по многоэтажке

Вечером 2 октября российские оккупанты атаковали управляемыми авиабомбами Харьков. Враг попал по жилой многоэтажке. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов и глава ОГА Олег Синегубов.
"В городе прогремели взрывы! Харьков под атакой вражеских КАБов. Будьте осторожны! Возможны повторные пуски", - написал Терехов.
По его словам, россияне ударили по Шевченковскому и Киевскому районам города. Один из КАБов попал в жилой дом.
"Один из КАБов попал в жилой дом в Харькове, есть разрушения. Данные обновляются. Экстренные службы работают на месте. Еще один КАБ - ударил по лесополосе", - отметил Синегубов.
Мэр Харькова уточнил, что по предварительным данным, пострадали семь человек. На месте прилета по многоэтажке пожар - горит сам дом и авто возле него.
"Враг попал в пятиэтажный дом между третьим и четвертым этажами. Горят по меньшей мере 10 автомобилей. Спасатели эвакуируют жителей. Ликвидация пожара и поиски людей продолжаются", - сообщил глава Харьковской ОГА.
По словам Синегубова, среди восьмерых пострадавших есть девочка трех лет. Все - в среднем и легком состояниях.
Кто такой Олег Синегубов?
Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.
Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, днем 2 октября российские оккупанты нанесли удар беспилотниками по Измаильскому району Одесской области, нацелившись на пограничную и припортовую инфраструктуру. В результате атаки ранения получили двое мужчин, среди которых есть гражданин Турции.
В ночь на 30 сентября россияне обстреляли Днепр управляемыми авиабомбами. В результате ужара было уничтожено несколько жилых домов и инфраструктуру, сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Кроме того, 29 сентября РФ дронами атаковала учебное заведение в Харькове, сообщили в Харьковской ОГА. Местные жители слышали несколько взрывов.
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