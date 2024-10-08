Есть погибшие и раненые: Россия ударила КАБом по многоэтажке в Харькове - что известно

Россияне ударили КАБом по многоэтажке в Харькове, предварительно - есть погибшие и раненые.

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Россияне ударили КАБом по многоэтажке в Харькове - первые детали / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Днем, 8 октября российские оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по Харькову. Предварительно известно о "прилете" по многоэтажке в Киевском районе города. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

"По предварительной информации, в результате вражеского удара по Харькову есть один погибший. Информация уточняется", - отметил он.

В то же время глава Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что враг нанес удар по густонаселенному району Харькова.

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"Зафиксирован удар в Киевском районе. По предварительным данным, есть пострадавшие", - написал он в Telegram.

Кроме того, Воздушные силы ВСУ сообщают о повторной угрозе управляемых авиабомб для Харьковщины.

"Повторный пуск КАБ в направлении Харьковщины!", - говорится в сообщении.

Что известно об управляемых авиабомбах / Инфографика: Главред

По состоянию на 17:15 журналисты местного издания "Суспільне Харків" сообщают еще о двух взрывах в пределах Харькова.

Также, по состоянию на 17:18 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об увеличении количества погибших в результате российских ударов по Харькову.

"Есть информация уже о двух погибших в результате вражеского КАБа по Харькову", - отметил он.

В общем российские оккупанты выпустили по Харькову 4 управляемые авиабомбы.

"Оккупанты ударили по открытым территориям. Погибшие - гражданские мужчина и женщина, данные устанавливаются. Люди в это время находились на улице", - добавили в ОВА.

Кто такой Олег Синегубов? Олег Синегубов – председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации. Ранее, в период с 11 ноября 2019 по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

Удары по Харькову - что известно о последствиях обстрелов города

Напомним, как ранее сообщал Главред, 3 октября российские оккупанты нанесли удар по пригороду Харькова. Мэр Игорь Терехов сообщил, что в городе могут возникнуть перебои с электроснабжением.

2 октября российские войска атаковали Харьков управляемыми авиабомбами, попав в жилую многоэтажку. Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Также, 21 сентября, в Харькове прогремели взрывы. Мэр города Игорь Терехов отметил, что когда российские оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по жилой многоэтажке.

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