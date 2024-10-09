Как может закончиться война: генерал прокомментировал неутешительные сценарии

Ходжес обвинил союзников в том, что они не делают достаточно, чтобы победить.

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Как может закончиться война в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОК "Запад"

В СМИ часто делают предположение, что война в Украине будет иметь такое завершение, как конфликты в прошлом. В частности, упоминаются примеры раздела Германии после Второй мировой, разделения Кореи на Северную и Южную и финский вариант. Бывший командующий войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес в интервью Наталье Мосейчук ответил, какой из них наиболее вероятен для нашей страны.

По его словам, ни одно из этих сравнений ему не нравится. Он считает их неуместными.

Он напомнил, что в случае с разделением Германии и Кореи были десятки тысяч американских солдат и других союзников, которые должны были оставаться и удерживать позиции между частями разделенных стран.

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"Я очень сомневаюсь, что американская администрация пойдет на такое развертывание сил. Я не думаю, что это полезные с этой точки зрения модели, если вы не собираетесь туда заводить такие большие войска", - подчеркнул генерал.

Ходжес также выразил уверенность, что если Украину заставят отдать хоть что-то, для Европы будет только плохо.

По его мнению, китайцы от этого научатся. Они увидят, что Запад не имеет воли держаться и выдерживать агрессию против суверенитета, человеческих прав, международного права.

Кроме того, Ходжес обвинил союзников в том, что они не делают достаточно, чтобы победить.

"Мы даже не пытаемся остановить экспорт российских природного газа и нефти в Индию и Китай. Если бы мы действительно серьезно хотели победить, мы бы применили весь экономический инструментарий", - подытожил генерал.

Кто такой Бен Ходжес Фредерик Бенджамин Ходжес - офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе. Сейчас он руководит кафедрой стратегических исследований Першинга в центре анализа европейской политики.

Война в Украине - последние новости

Напомним, ранее, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что война в Украине может закончиться в течение двух недель, если Запад прекратит оказывать поддержку Киеву. Однако это приведет к достижению целей российского диктатора Владимира Путина.

Экс-директор ЦРУ, генерал Дэвид Петреус заявил, что Украина показывает сильные качества на поле боя, но события разворачиваются не очень хорошо. Западу нужно нарастить поддержку украинского государства, чтобы обеспечить его победу в войне с агрессором Россией.

В то же время, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мир в Украине возможен только дипломатическим путем.

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