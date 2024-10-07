Не смерть Путина: существует только одно условие окончания войны в Украине - Вятрович

Россияне могут избавиться от имперских комплектов только при условии военного поражения России и проведения политики деимпериализации, отмечает Вятрович.

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Существует только одно условие окончания войны в Украине - Вятрович / Коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, УНИАН, скриншот из видео

Смерть российского диктатора Владимира Путина не приведет к окончанию войны в Украине. Для окончания войны нужно, чтобы российское имперское общество претерпело изменения, заявил народный депутат Украины, историк, бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Сможет ли смерть Путина закончить войну в Украине

"Присоединяюсь к тем, кто желает Путину как можно скорее сдохнуть. Но я не настолько оптимист, чтобы верить в то, что его сдыхание вдруг остановит войну", - пишет он в колонке на Главреде.

По его словам, Путин является циничным приспособленцем, который подстраивается под общественные настроения. Изначально он начинал как либерал с прозападными взглядами, но, заметив рост имперских настроений в России, изменил свою позицию, чтобы соответствовать этим тенденциям.

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"Поэтому я далек от веры в то, что после смерти Путина война закончится, а российское общество изменится. Нет, к сожалению, не Путин сделал россиян имперцами, а российское имперское общество слепило именно такого Путина, который полностью удовлетворяет настроения россиян", - отмечает Вятрович.

Нардеп также отмечает, что сейчас в России нет ни одной влиятельной политической фигуры, которая могла бы противостоять этим имперским взглядам, и даже среди российских либералов практически нет тех, кто открыто осуждал бы войну или имел бы возможность влиять на общественное мнение в стране.

"Пока Россия будет существовать в ее нынешнем формате, то есть как империя, пока она не потерпит громкое военное поражение, пока страны, которые приведут РФ к этому поражению, не проведут политику деимпериализации и не помогут россиянам избавиться от имперских комплексов, новая итерация Путина будет вполне возможной даже после его смерти", - делает вывод он.

Как может умереть Путин

Вятрович подчеркивает, что исторический опыт показывает: лидеры вроде Путина часто заканчивают трагически - либо становятся жертвами переворотов, когда перестают соответствовать интересам своего окружения, либо умирают естественной смертью, как Сталин, "который сдыхал в луже собственных экскрементов, пока другие ждали, когда это наконец закончится".

"Вряд ли Путина ждет какой-то радостный конец, даже торжественные похороны. Возможно, я мистик, но убежден, что за свои поступки придется нести ответственность не только при жизни. Поэтому ответственность Путина точно настигнет, хотя бы перед смертью", - говорит он.

Однако плачевный конец Сталина не препятствует многим россиянам продолжать идеализировать его. По мнению нардепа, смерть Путина или других проводников имперских идей не будет означать автоматический конец этих взглядов в российском обществе.

"Они будут жить до тех пор, пока Россия сохраняется в ее нынешнем формате, пока под ней остаются порабощенные народы, пока РФ не будет разбита и не будет проведена деимпериализация вроде той, которую провели с нацистской Германией", - резюмировал он.

Кто такой Владимир Вятрович Владимир Вятрович - историк, публицист, политик, общественный деятель, доктор философии (кандидат исторических наук), народный депутат Украины IX созыва. Был главой Украинского института национальной памяти (с 25 марта 2014 года по 18 сентября 2019-го), председателем ученого совета Центра исследований освободительного движения (Львов), членом наблюдательного совета Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого", экс-директор Архива Службы безопасности Украины (2008-2010 годы), пишет Википедия.

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