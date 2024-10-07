Сложная ситуация из-за войны в Украине, постоянные угрозы и провокации со стороны страны-агрессора России вызвали опасения у Польши, стран Балтии и Скандинавии. Они надеются на победу Украины, но численность оккупантов вызывает у них беспокойство относительно возможного преимущества РФ.
Как пишет The Times, союзники Украины, являющиеся членами НАТО не исключают и того, что после завершения войны Россия сможет восстановить силы и пойти с агрессией уже в сторону стран Альянса.
"Как бы ни закончилась война, через несколько лет Россия будет готова к новой войне. НАТО не готово к этому, у него нет достаточных запасов, планов и оружия... Поэтому Польша и ее региональные союзники спешно готовятся к худшему и к тому, чтобы в случае необходимости сражаться в одиночку", - говорится в статье.видео дня
Из-за страха перед агрессией РФ НАТО, в частности, и запрещает Польше сбивать вражеские ракеты, хотя это является конституционной обязанностью страны, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
Также члены Альянса, расположенные в приграничье, разочарованы нерешительной позицией Соединенных Штатов, которые не реагируют должным образом на провокации и атаки Москвы.
"Некоторые представители приграничных государств считают, что несколько лет назад США ответили на серьезную российскую кибератаку кратковременным отключением электричества в Москве. Они хотели бы получить такой же сильный ответ на гораздо более частые атаки на них", - отметил автор материала.
Что такое The Times?
The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.
Обсуждение сбития Польшей российских целей
Напомним, что страна-агрессор Россия все чаще вызывает беспокойство среди стран-членов НАТО, особенно на восточном фланге, в частности из-за нарушения воздушного пространства. Поэтому некоторые союзники просят НАТО принять решение о надежном и скоординированном ответе РФ.
Накануне Лукаш Адамский заявил, что когда Польша начнет сбивать российские цели над территорией Украины, может возрасти риск, что РФ будет интенсивнее запускать свои ракеты в сторону страны.
Ранее глава МИД Радослав Сикорвский утверждал, что Польша могла бы сбивать российские ракеты, которые летят по Украине, в том случае, если бы они угрожали украинским АЭС. Например, Чернобыльской атомной электростанции.
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