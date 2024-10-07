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Польша и союзники спешно готовятся к возможному нападению России - The Times

Анна Косик
7 октября 2024, 14:20
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Россия будет готова к новой войне через несколько лет, НАТО к этому не готово.
Польша и союзники спешно готовятся к возможному нападению России - The Times
Альянс пока не подготовлен к прямой российской агрессии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Сложная ситуация из-за войны в Украине, постоянные угрозы и провокации со стороны страны-агрессора России вызвали опасения у Польши, стран Балтии и Скандинавии. Они надеются на победу Украины, но численность оккупантов вызывает у них беспокойство относительно возможного преимущества РФ.

Как пишет The Times, союзники Украины, являющиеся членами НАТО не исключают и того, что после завершения войны Россия сможет восстановить силы и пойти с агрессией уже в сторону стран Альянса.

"Как бы ни закончилась война, через несколько лет Россия будет готова к новой войне. НАТО не готово к этому, у него нет достаточных запасов, планов и оружия... Поэтому Польша и ее региональные союзники спешно готовятся к худшему и к тому, чтобы в случае необходимости сражаться в одиночку", - говорится в статье.

видео дня

Из-за страха перед агрессией РФ НАТО, в частности, и запрещает Польше сбивать вражеские ракеты, хотя это является конституционной обязанностью страны, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Также члены Альянса, расположенные в приграничье, разочарованы нерешительной позицией Соединенных Штатов, которые не реагируют должным образом на провокации и атаки Москвы.

"Некоторые представители приграничных государств считают, что несколько лет назад США ответили на серьезную российскую кибератаку кратковременным отключением электричества в Москве. Они хотели бы получить такой же сильный ответ на гораздо более частые атаки на них", - отметил автор материала.

Что такое The Times?

The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

нато инфографика
Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Обсуждение сбития Польшей российских целей

Напомним, что страна-агрессор Россия все чаще вызывает беспокойство среди стран-членов НАТО, особенно на восточном фланге, в частности из-за нарушения воздушного пространства. Поэтому некоторые союзники просят НАТО принять решение о надежном и скоординированном ответе РФ.

Накануне Лукаш Адамский заявил, что когда Польша начнет сбивать российские цели над территорией Украины, может возрасти риск, что РФ будет интенсивнее запускать свои ракеты в сторону страны.

Ранее глава МИД Радослав Сикорвский утверждал, что Польша могла бы сбивать российские ракеты, которые летят по Украине, в том случае, если бы они угрожали украинским АЭС. Например, Чернобыльской атомной электростанции.

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