5-я статья не сработает: появился неожиданный сценарий войны РФ с НАТО

Россия будет продолжать шантажировать НАТО, уверен Максим Розумный.

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Доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный согласен с мнением о том, что Россия может развязать против НАТО боевые действия лишь локального уровня, чтобы у Альянса не было предпосылок для применения 5-й статьи о коллективной обороне.

"Да, Россия сможет пойти на агрессию только локального уровня", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт считает, что у Москвы есть два инструмента давления на Запад: демонстрация того, что НАТО не способно применить 5-ю статью Альянса, и ядерное оружие.

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"Например, кроме эпизода в Афганистане, НАТО не применяло эту статью. И есть большие сомнения относительно запуска коллективной обороны в случае прихода к власти в США Дональда Трампа, который будет настаивать на определенных обязательствах стран-участниц блока", - говорит он.

По словам собеседника, Россия будет продолжать шантажировать НАТО "недееспособностью" блока и угрозами применить ядерное оружие.

"Но пока я не вижу предпосылок для реализации этих запугиваний. Потому что если Москва прибегнет к таким шагам, она потеряет свои инструменты шантажа. К тому же ситуация для России ухудшается, и она рассчитывает на то, что в случае заморозки войны санкции в отношении Москвы будут ослаблены, что позволит восстановить экономику и вооруженные силы", - добавил Розумный.

Кто такой Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

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