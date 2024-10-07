Газовые амбиции Фицо разбились: Шмыгаль поставил точку в соглашении о транзите с РФ

Европейские страны должны отказаться от российских нефти и газа, несмотря на острую зависимость, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Словацкий премьер не смог убедить Украину продлить транзит газа из РФ / Колаж: Главред, фото: t.me/Denys_Smyhal

Украина не продолжит транзит газа из России в ЕС после завершения срока действия соглашения. Цель страны - лишить Кремль доходов, которые финансируют агрессию против Украины. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время совместной пресс-конференции с премьером Словакии Робертом Фицо.

"Стратегическая цель Украины - наложить санкции на российскую газовую молекулу, лишить Кремль доходов от продажи углеводородов, за которые агрессор финансирует войну. Мы призываем все страны Европы к полному отказу от нефти и газа из РФ", - подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, стана понимает "острую зависимость некоторых государств", в частности Словакии, от российского газа. Однако Киев рассчитывает на постепенную диверсификацию поставок.

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Шмыгаль также заверил, что Украина продолжит выполнять свои обязательства в соответствии с Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом и Договором к Энергетической Хартии.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. До назначения на должность главы правительства в период с 1 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года был главой Ивано-Франковской областной администрации. До Государственной службы работал топ-менеджером на предприятиях бизнесмена Рината Ахметова - ДТЭК Западэнерго и ДТЭК Бурштынская ТЭС.

Словакия и транзит российского газа - что известно

Напомним, 7 октября премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Украину. Премьер Украины Денис Шмыгаль провел вторые межправительственные консультации со словацким коллегой.

Перед визитом в Украину Фицо предчувствовал, что в следующем году могут возникнуть проблемы с поставками российского газа. Поэтому премьер-министр Словакии заявлял, что во время встречи со Шмыгалем планирует убедить Киев продлить транзит газа через Украину после 2024 года, когда завершится соглашение с "Газпромом". Он считает, что это решение выгодно обеим странам.

Как ранее сообщал Главред, Украина остановила транзит российской нефти в Словакию и Венгрию из-за санкций против "Лукойла", введенных в июне. Со своей стороны Словакия и Венгрия отреагировали на это недовольством, пригрозив арбитражем и срывом соглашений с ЕС.

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