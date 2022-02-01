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Впервые в истории: Украина начала физический импорт газа из Венгрии

1 февраля 2022, 12:06
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Это уже второй после Словакии гарантированный маршрут поставки газа на случай, если "Газпром" прекратит транзит.

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Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии / Reuters, УНИАН

Украина во вторник, 1 февраля, впервые в истории начала физический импорт газа из Венгрии.

Ранее газотранспортная система работала только по направлению из Украины в Венгрию. Для того, чтобы была возможность транспортировать газ в обоих направлениях, провели специальные технические мероприятия, сообщил директор "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон в Facebook.

"Венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа в Украину даже и в случае отсутствия транзита", - подчеркнул Макогон.

Также он отметил, что после открытия этого направления трейдеры смогут поставлять в Украину сжиженный газ LNG из терминала в Хорватии.

Транспортировка газа в Украину из Венгрии

Ранее операторы ГТС Украины и Венгрии договорились, что продлят гарантированные мощности для транспортировки природного газа из Венгрии до 30 сентября 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба "Оператора ГТС Украины". Таким образом, наше государство сможет закачать больше газа на следующий отопительный сезон.

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Тогда Сергей Макогон пояснил, что Украина продолжает работать для увеличения гарантированных мощностей для импорта газа из Венгрии на постоянной основе. По его словам, это поможет усилить энергетическую безопасность нашего государства и диверсифицировать источники поставок газа.

"Сейчас, как никогда, мы видим свою задачу в расширении возможностей для доступа украинских импортеров к различным маршрутам и источникам происхождения природного газа с целью стабилизации ситуации в Украине, при всех сценариях поведения "Газпрома", – отметил гендиректор ОГТСУ.

Ранее сообщалось, что в Украине поставщики газа помимо основного платежа добавляют в платежки еще один показатель – абонентскую плату за тепло и горячую воду. К январю 2022 года эти нормы начали внедрять в Киеве и Одессе. Однако в январе обновленные платежки начали получать и жители других городов, в частности – Тернополя.

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