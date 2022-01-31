До 57,5 грн за кубометр: сколько украинцы будут платить за газ с 1 февраля

Сколько украинцы будут платить за газ с 1 февраля: новые тарифы / ua.depositphotos.com

Украинским потребителям, которые не пользуются годовыми тарифами на газ, в феврале 2022 года операторы предлагают платить за кубический метр "голубого" топлива по цене от 7,788 до 57,50 гривны. Об этом сообщает портал "24 канал".

Согласно имеющимся данным, самый высокий тариф на газ — 57,7 гривны за кубический метр — предлагает потребителям компания "Энергия страны" (годовой — 11,22 гривны, в январе — 57,50 гривны).

Самый низкий предлагает ETG.UA — 7,88 гривны за кубометр (годовой — 7,799 гривны, в январе — 7,788 гривны).

Месячный тариф, который превышает годовой, также предлагает и компания "Аскания энерджи" ‒ 14,95 гривны за кубический метр (годовой — 9,95 гривны, цена в январе — 14,95 гривны).

Ряд компаний в феврале предлагают потребителям месячный тариф на уровне или ниже годового (от 8 гривен до 8,46 гривен).

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Напомним, ранее сообщалось о том, что газопоставляющая компания Нафтогаз Украины будет поставлять природный газ бытовым потребителям по новой цене.

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