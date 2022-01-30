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Украинцам взвинтят тарифы на газ и электроэнергию: сроки и новые цены

30 января 2022, 17:57
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Размер подорожания будет зависеть от стоимости, по которой топливо будет покупать Украина на бирже, говорит Олег Попенко.

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В Украине цены на газ до конца весны вырастут на 10-20%, заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Как подчеркнул он в комментарии Comments.ua, размер подорожания будет зависеть от стоимости, по которой топливо будет покупать Украина на бирже.

При этом эксперт не исключил рост стоимости электроэнергии на 20-30%. Главной причиной он назвал подорожание основных компонентов, которые используются для ее производства. Так, уголь, газ и другие составляющие подорожали втрое.

"Не имея прямых контрактов, мы вынуждены будем поднимать цены. Укрэнерго, кстати, в 2021 году уже повысило свои тарифы на 22%", – говорит глава Союза потребителей комуслуг.

Попенко добавил, что власти страны не понимают, как выйти из этой ситуации, поэтому, продолжая политику МВФ, будут перекладывать все расходы на население.

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Ранее сообщалось о том, что газопоставляющая компания Нафтогаз Украины будет поставлять природный газ бытовым потребителям по новой цене.

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