В Украине вводят новый тариф на газ: что меняется в платежках

/ УНИАН

В Украине поставщики газа помимо основного платежа добавляют в платежки еще один показатель – абонентскую плату за тепло и горячую воду.

Это предусмотрено законом "О жилищно-коммунальных услугах" и "О коммерческом учете коммунальных услуг", пишет komun.te.ua.

Отмечается, что до января эти нормы начали внедрять в Киеве и Одессе. Однако в январе обновленные платежки начали получать и жители других городов, в частности Тернополя.

"Абонплата за тепло и горячую воду будет указываться в платежке отдельными строками и отображаться ежемесячно. Она включает расходы по обслуживанию домовых счетчиков тепла, расходы, связанные с распределением и администрированием услуг", - говорится в сообщении.

В Тернопольском горсовете данное нововведение объяснили тем, что деньги, вырученные за абонплату, пойдут на обслуживание счетчиков и теплосетей.

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