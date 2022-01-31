ЕС подготовился к возможной остановке поставок газа Россией в Европу — Боррель

Жозеп Боррель / Фото Reuters

Евросоюз налаживает сотрудничество с США, Катаром и Азербайджаном для дифференциации поставок природного газа. Это делается на случай остановки Россией поставок голубого топлива в ЕС, написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем блоге.

"Мы готовы на случай, если дипломатия потерпит неудачу, и мы рассматриваем все варианты. Это включает в себя повышение нашей устойчивости, в том числе путем работы с такими партнерами, как США, Катар и Азербайджан, по вопросу поставок газа в случае, если Россия решит сократить или остановить поставки", — написал Боррель.

По словам Борреля, в Евросоюзе продвинулись переговоры в отношении особо эффективных санкций на случай атаки Россией Украины. Оговоренные меры "нанесут серьезный ущерб российской экономике и финансовой системе".

"Мы также рассматриваем меры экспортного контроля, которые имели бы более долгосрочный эффект, поскольку ограничивают Россию в продуктах, необходимых ей для реализации ее стратегических амбиций", — отметил Боррель.

Он также подчеркнул, что дипломатическое присутствие Евросоюза в Киеве остается без изменений.

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"Сегодня мы переживаем самый опасный момент периода после окончания "холодной войны". В то же время мы должны избегать дальнейшего раскручивания спирали эскалации и следовать призывам президента Зеленского избегать любой "паники", — отметил Боррель.

"Россия ведет войну нервов — поэтому мы должны сохранить свои. В этом противостоянии мы делаем все возможное, чтобы дипломатия работала, используя все возможные пути", - резюмировал глава европейской дипломатии.

Как сообщал Главред, ранее еврокомиссар Жозеп Боррель заявил о том, что работа газопровода Северный поток-2 зависит от ситуации в Украине. Он пояснил, что если ситуация не обострится, то поставки газа начнутся, когда немецкий и европейский регуляторы дадут позитивную оценку газопровода.

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