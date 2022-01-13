В ЕС поставили условие России: запуск СП-2 зависит от ситуации вокруг Украины

Если ситуация не обострится, то поставки газа по новому газопроводу начнутся, говорит Жозеп Боррель.
Еврокомиссар Жозеп Боррель заявил о том, что работа газопровода Северный поток-2 зависит от ситуации в Украине.
Он пояснил, что если ситуация не обострится, то поставки газа начнутся, когда немецкий и европейский регуляторы дадут позитивную оценку газопровода, сообщает Reuters.
По словам Борреля, Северный поток-2 — частный проект, реализованный группой компаний, включая германские и из других стран ЕС. Поэтому запрет работы газопровода после завершения сертификации невозможен.
В то же время он подчеркнул, что Евросоюз не рассматривает инфраструктуру как приоритетную.
"Функционирование этой инфраструктуры (Северный поток – 2) будет зависеть от развития событии вокруг Украины и действий России. Невозможно вообразить, что, с одной стороны, мы обсуждаем введение санкций, а с другой, – открываем эту инфраструктуру", – заявил Боррель.
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Сертификация Северного потока-2
Ранее Федеральное сетевое агентство Германии приостановило процесс сертификации компании-оператора российского газопровода Северный поток-2. Процедуру поставили на паузу из-за несоответствия структуры собственности проекта немецкому законодательству.
В ФРГ поставили РФ условие, согласно которому Nord Stream AG должна зарегистрировать в Германии новую компанию и отдать ей во владение часть магистрали, проложенную по немецкой территории.
До тех пор, пока Газпром не выполнит условия немецкого регулятора, сертификация газопровода Северный поток-2 возобновлена не будет.
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