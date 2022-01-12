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Расширение НАТО, огромные санкции и оружие для Украины: в США готовы "дать бой" России

12 января 2022, 08:21
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США и союзники не останутся в стороне после возможного вторжения РФ в Украину, говорит секретарь Госдепа Энтони Блинкен

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен рассказал о действиях США в случае вторжения РФ в Украину / Фото Reuters

В случае вторжения РФ в Украину США готовы увеличить оборонную помощь Киеву, усилить присутствие НАТО в Восточной Европе и ввести экономические санкции против Кремля.

Соответствующее заявление американский госсекретарь Энтони Блинкен озвучил во время телефонного разговора с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, говорится на сайте Госдепа.

"Если Россия выберет путь дальнейшего конфликта, Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры готовы наложить огромные расходы на российскую экономику, усилить присутствие НАТО в прифронтовых союзных государствах и увеличить оборонную помощь Украине", — заверил Блинкен.

Глава внешнеполитического ведомства США также подтвердил свою поддержку дипломатии как единственного ответственного пути продвижения вперед и подчеркнул, что "без участия Украины никаких предметных дискуссий по Украине не будет".

Ситуация на границе Украины с Россией

Россия начала перебрасывать к украинской границе военные вертолеты. Стягивание войск замедлилось, однако у границы Украины до сих пор остаются около 100 тысяч российских военных.

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Такие действия РФ могут свидетельствовать, что она продолжает готовиться к масштабному вторжению, пишет The New York Times со ссылкой на официальных лиц США.

Также в издании сообщают, что президент России Владимир Путин отложил возможное вторжение в Украину ближе к весне.

"Вашингтон рассчитывал на стягивание до 175 000 российских военных к украинским границе. Однако скопление войск замедлилось, хотя Россия и перебрасывает ударную авиацию, боевые и транспортные вертолеты, а также штурмовые истребители", - говорится в сообщении.

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Автор: Сергей Кущ
viber
вторжение России Энтони Блинкен новости Украины
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