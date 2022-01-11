РФ перебрасывает военные вертолеты к границам Украины, – The New York Times

Россия перебрасывает к украинской границе военные вертолеты / Reuters

Россия начала перебрасывать к украинской границе военные вертолеты. Стягивание войск замедлилось, однако у границы Украины до сих пор остаются около 100 тысяч российских военных.

Такие действия РФ могут свидетельствовать, что она продолжает готовиться к масштабному вторжению, пишет The New York Times со ссылкой на официальных лиц США.

Стягивание ударной авиации, боевых и транспортных вертолетов, штурмовых истребителей может стать решающим преимуществом Москвы, если она все же решит осуществить масштабное вторжение, подчеркивает издание.

В то же время высокопоставленные представители Администрации президента США отмечают, что возможное нападение, если Россия на него решится, может быть перенесено на февраль – если будут сильные морозы, по замерзшей земле легче перебрасывать тяжелую технику.

Напомним, американское издание The New York Times обнародовало новую карту скопления российских войск возле Украины. По предварительным данным, там находятся почти 100 тысяч российских военных. В издании отметили, что российские войска окружают Украину с трех сторон.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время совместного с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом брифинга подчеркнула, что Москва пытается сместить акценты на переговорах и грозит новой войной с Украиной, однако диалог Вашингтона и Москвы по безопасности должен начаться с отвода войск России от украинских границ.

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