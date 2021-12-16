Решение суда в Ростове – явка РФ с повинной: в МИД сделали заявление о российских войсках на Донбассе

Украина использует ситуацию с решением суда на Донбассе на международном уровне в качестве еще одного аргумента агрессии РФ - МИД / УНИАН

Появление в тексте решения суда в Ростове-на-Дону сведений о присутствии вооруженных сил России на Донбассе является убедительным доводом относительно того, что Москва является стороной конфликта. Аргумент, который привели сами россияне, будет использован Киевом в международных судах. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Кировский районный суд Ростова-на-Дону подписал России явку с повинной. Признание в решении российского суда присутствия вооруженных сил Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины является очередным убедительным нивелированием ключевого аргумента Москвы о якобы "внутриукраинском" характере конфликта на Донбассе", - рассказал он в комментарии Интерфакс-Украина.

Читайте такжеАрестович объяснил, как признание наличия войск РФ на Донбассе сыграет на руку УкраинеПо его словам, Россия сама создала правовой прецедент, который фиксирует Москву в качестве стороны международного вооруженного конфликта. Этот момент будет использован Киевом в международных судебных инстанциях.

"Это решение укрепит позицию Украины в производствах против России в международных судебных инстанциях. Российским юристам станет все труднее называть белое черным, а черное белым", - добавил Николенко.

Также он уточнил, что решение суда приблизит российские власти к ответственности на международном уровне.

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"Неудивительно, что российская сторона принялась удалять упомянутое судебное решение из публичного доступа. Но скрыть преступления России против Украины не удастся", - подчеркнул Олег Николенко.

Войска России на "боевом дежурстве в "ДНР" и ЛНР"

На портале судебных решений РФ был опубликован приговор подрядчику российского Минобороны Вячеславу Забалуеву, который является заместителем регионального управления по военному питанию ООО Технология, по делу о посредничестве во взяточничестве.

Согласно версии суда, в январе 2019 году руководитель компании во избежание штрафов решил дать взятку главному врачу Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, подполковнику Гончарову для того, чтобы тот не мешал поставкам продовольствия. Суд считает, что взятки передавал Забалуев.

Подсудимый Забалуев частично свою вину признал. В своих показаниях он заявил, что в Технологии работал над закупкой и продажей продовольствия.

"Данное продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующихся на территории "ДНР" и "ЛНР", - сказано в показаниях Забалуева, которые приводятся дословно.

Указывается, что раз в две недели осуществлялись поставки продовольствия объемом 1 300 тонн. В ассортименте были мука, консервы и свежие овощи. Информация содержалась в показаниях подсудимого.

Позиция суда в Ростове-на-Дону

Как сообщает РБК, в Кировском районном суде Ростова заявили, что опубликованный обезличенный приговор соответствует оригиналу приговора уголовного дела. Слова о присутствии российских военных на Донбассе – это показания подсудимого, а в самой фабуле обвинения, в также в том, что признает суд, этого нет.

"Там говорится, что Забалуев показал такое - и перечисление. Мы же не можем повлиять на его показания", - сказали в суде.

Как отреагировал Кремль

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ситуацию с появлением тезиса о войсках РФ на Донбассе "ошибкой".

"Наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст. Потому что это невозможно. Никаких вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик нет. Не было и нет. ВС РФ есть на территории Российской Федерации", - добавил Песков, подчеркнув, что Россия поставляет в ОРДЛО, дескать, только военную помощь.

Война России и Украины

Российско-украинский военный конфликт длится с 2014. Конфронтация началась с захвата Россией автономной республики Крым, после чего случилась дестабилизация ситуации в восточных областях Украины, которая завершилась оккупацией со стороны гибридных войск РФ ряда отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Россия не признает себя стороной конфликта. Официальная Москва называет государство "посредником" в, дескать, конфронтации между Киевом и "ЛДНР". Российские власти трактуют данные события в качестве якобы "гражданской войны".