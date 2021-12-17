В РФ объяснили вердикт суда с подтверждением присутствия российских войск на Донбассе

Российская армия / УНИАН

В Кировском районном суде Ростова-на-Дону пояснили текст приговора, в котором говорится о российских воинских частях в непризнанных "ЛНР" и "ДНР".

В суде отметили, что речь идет о показаниях подсудимого, сообщает РБК.

В инстанции отметили, что на портале был размещен "обезличенный приговор", соответствующий документам из материалов уголовного дела. "Там приведены показания подсудимого. В фабуле обвинения и в том, что признает суд, этого не говорится. Там говорится, что [Вячеслав] Забалуев показал такое — и перечисление. Мы же не можем повлиять на его показания", — заметили в суде.

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Речь идет о приговоре, который суд вынес 10 ноября текущего года. Согласно ему, замглавы ростовского управления по военному питанию одной из коммерческий компаний был посредником при даче взяток главе Центра санитарно-эпидемиологического надзора Южного военного округа (ЮВО).

В документе, в частности, приводятся слова одного из свидетелей. Он утверждает, что вышеуказанный полковник требовал ежемесячную плату в размере 90 тысяч рублей за отсутствие препятствий при поставках. "Продовольствие предназначалось для отправки в воинские части вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории ДНР и ЛНР", — говорится в приговоре.

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Ранее Кировский районный суд опубликовал на своем сайте приговор, где среди прочего упоминались "воинские части вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории "ДНР" и "ЛНР". На данный момент запись с сайта удалена.

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