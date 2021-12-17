УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В РФ объяснили вердикт суда с подтверждением присутствия российских войск на Донбассе

17 декабря 2021, 10:57
Прослушать новость
Остановить

В Кировском районном суде Ростова-на-Дону пояснили, что не могут повлиять на показания подсудимых.

Российская армия
Российская армия / УНИАН

В Кировском районном суде Ростова-на-Дону пояснили текст приговора, в котором говорится о российских воинских частях в непризнанных "ЛНР" и "ДНР".

В суде отметили, что речь идет о показаниях подсудимого, сообщает РБК.

В инстанции отметили, что на портале был размещен "обезличенный приговор", соответствующий документам из материалов уголовного дела. "Там приведены показания подсудимого. В фабуле обвинения и в том, что признает суд, этого не говорится. Там говорится, что [Вячеслав] Забалуев показал такое — и перечисление. Мы же не можем повлиять на его показания", — заметили в суде.

Суд признал присутствие частей РФ на Донбассе

Речь идет о приговоре, который суд вынес 10 ноября текущего года. Согласно ему, замглавы ростовского управления по военному питанию одной из коммерческий компаний был посредником при даче взяток главе Центра санитарно-эпидемиологического надзора Южного военного округа (ЮВО).

В документе, в частности, приводятся слова одного из свидетелей. Он утверждает, что вышеуказанный полковник требовал ежемесячную плату в размере 90 тысяч рублей за отсутствие препятствий при поставках. "Продовольствие предназначалось для отправки в воинские части вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории ДНР и ЛНР", — говорится в приговоре.

Реклама

Ранее Кировский районный суд опубликовал на своем сайте приговор, где среди прочего упоминались "воинские части вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории "ДНР" и "ЛНР". На данный момент запись с сайта удалена.

Читайте такжеВ РФ суд признал присутствие российских войск на Донбассе

Читайте еще:

viber
новости России ЛДНР новости Украины новости Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «В РФ объяснили вердикт суда с подтверждением присутствия российских войск на Донбассе». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В чем встречать Новый год 2022, чтобы задобрить Черного Водяного ТиграВ чем встречать Новый год 2022, чтобы задобрить Черного Водяного Тигра Гороскоп на сегодня 15 декабря 2021: Ракам – знаки судьбы, Львам – ревность, Скорпионам – потериГороскоп на сегодня 15 декабря 2021: Ракам – знаки судьбы, Львам – ревность, Скорпионам – потери Надежда Мейхер едва прикрыла соски летящим полупрозрачным платьемНадежда Мейхер едва прикрыла соски летящим полупрозрачным платьем Любовный гороскоп на неделю 13-19 декабря: Девам – роковые чувства, Водолеям – тайный поклонникЛюбовный гороскоп на неделю 13-19 декабря: Девам – роковые чувства, Водолеям – тайный поклонник Гороскоп на 2022 год для Скорпиона: счастье всей жизни и непредсказуемые повороты судьбыГороскоп на 2022 год для Скорпиона: счастье всей жизни и непредсказуемые повороты судьбы
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
11:59

В НАТО предупредили РФ: заплатит огромную цену за агрессию против Украины

11:50

Звезда Секса в большом городе актер Крис Нот обвинен в изнасиловании двух женщин

11:42

""Омикрон - самая серьезная угроза здравоохранению в мире": заявление министров "Большой семерки"

11:33

РФ грозит отключение от SWIFT: Кулеба припугнул Кремль новым пакетом жестких санкцийВидео

11:32

За 2021-й из Украины выехало рекордное за 11 лет число граждан

Реклама
11:16

Любовный гороскоп на неделю 20-26 декабря: Ракам – опасные искушения, Девам – страстный роман, Весам - кризисВидео

10:57

В РФ объяснили вердикт суда с подтверждением присутствия российских войск на ДонбассеВидео

10:38

"Богаты, как жители Версаля": в Киеве хотели посыпать дороги солью с ионами серебра

10:11

Украина готова выполнить Минск: РФ должна обеспечить безопасность на Донбассе – КулебаВидео

10:01

"Вы привели за руку войну в Украину": журналист Скрыпин распек Шуфрича в прямом эфиреВидео

09:40

Приметы на 17 декабря: что нельзя делать в день Варвары и как не попасть в бедуВидео

09:23

Экономили на коммуналке и погибли: на Тернопольщине мать и сын замерзли до смертиВидео

09:11

Рыба его мечты: в Днепре мужчина выловил 50-килограммового сома-"людоеда"

09:10

Омикрон на пороге: есть ли поводы для паникимнение

08:48

Гороскоп на сегодня 17 декабря 2021: Близнецам – враги, Ракам – большая удача, Весам - потериВидео

08:44

В ООН спрогнозировали, как именно удастся победить пандемию коронавируса

08:26

Коронавирус в Украине 17 декабря: за сутки 8,9 тыс. новых COVID-больных и 328 смертейВидео

07:57

Ретроградная Венера 2021: астролог рассказала, чего ждать всем знакам зодиакаВидео

07:28

"Дорого обойдется": в ЕС предупредили Россию о последствиях вторжения в УкраинуВидео

07:18

Топ-3 самых "денежных" знака зодиака в 2022 году: кого ждет финансовый успех в год Тигра

Реклама
07:00

Как определить настоящую красную икру и не купить подделку - советы экспертов

06:27

Гороскоп на 2022 год для Скорпиона: счастье всей жизни и непредсказуемые повороты судьбыВидео

06:09

В России узаконили массовую депортацию?мнение

05:40

Самый вкусный салат с языком на Новый год 2022: невероятно простой рецептВидео

05:17

Екатерина Бужинская в образе соблазнительной Снегурочки показала слишком горячее и глубокое декольте

05:15

Финансовый гороскоп на неделю 20-26 декабря: Близнецам – долги, Девам – убытки, Скорпионам – везениеВидео

04:46

Резкое похолодание до -23°: украинцы узнали, где и когда ждать морозовВидео

04:43

Как использовать кофейную гущу: 3 самых полезных лайфхака

04:20

Любимый напиток - идеальное удобрение для цветов: как применить спитой чай и не погубить растение

03:23

Украинка с самыми большими скулами в мире в бикини показала безупречное тело после операции

03:18

Как очистить и восстановить замшу в домашних условиях

02:26

Как ведет себя мужчина, если он действительно влюблен: ответ психолога

01:23

Доллар возьмет реванш: украинцам назвали новый курсВидео

01:11

Сколько чашек горячего чая можно пить в день и сколько должен стоить хороший напитокВидео

00:51

Манипуляции в магазинах: как не стать жертвой продавцовВидео

00:08

Каким продуктам "зеленый свет" на новогоднем столе 2022 – ответ диетологаВидео

16 декабря, четверг
23:58

Шмыгаль признался, грозит ли Украине второй локлаунВидео

23:28

Легендарный салат Цезарь на Новый год 2022: всего один ингредиент сделает блюдо неповторимымВидео

23:16

В Нафтогазе озвучили условие повышения цены на "голубое топливо"Видео

22:44

Лидеры ЕС согласились продлить санкции против РоссииВидео

Реклама
22:44

Зеленский высказался о резолюции Европарламента по Украине

22:32

Принесет беду и опасность: что запрещено делать с подушкой в домеВидео

22:02

Военная помощь от США: Кулеба указал на три главных аспекта

21:47

В Украине резко изменится погода и ударит морозВидео

21:45

В ток-шоу "Право на владу" подведут итоги уходящего 2021 года: онлайн-трансляцияВидео

21:28

Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в день зимнего солнцестоянияВидео

21:17

Киевлян припугнули штрафом за незаконную вырубку елок: сколько придется заплатитьВидео

20:53

Главный разведчик Украины Буданов живет под одной крышей со скандальным Гогилашвили: подробностиВидео

20:38

Я теперь не верю в систему. Точнее, в её существованиемнение

20:37

Гороскоп на 2022 год для Весов: выгодные предложения, удачное стечение обстоятельств и сложные ситуацииВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять