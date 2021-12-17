В РФ объяснили вердикт суда с подтверждением присутствия российских войск на Донбассе

В Кировском районном суде Ростова-на-Дону пояснили, что не могут повлиять на показания подсудимых.
В Кировском районном суде Ростова-на-Дону пояснили текст приговора, в котором говорится о российских воинских частях в непризнанных "ЛНР" и "ДНР".
В суде отметили, что речь идет о показаниях подсудимого, сообщает РБК.
В инстанции отметили, что на портале был размещен "обезличенный приговор", соответствующий документам из материалов уголовного дела. "Там приведены показания подсудимого. В фабуле обвинения и в том, что признает суд, этого не говорится. Там говорится, что [Вячеслав] Забалуев показал такое — и перечисление. Мы же не можем повлиять на его показания", — заметили в суде.
Суд признал присутствие частей РФ на Донбассе
Речь идет о приговоре, который суд вынес 10 ноября текущего года. Согласно ему, замглавы ростовского управления по военному питанию одной из коммерческий компаний был посредником при даче взяток главе Центра санитарно-эпидемиологического надзора Южного военного округа (ЮВО).
В документе, в частности, приводятся слова одного из свидетелей. Он утверждает, что вышеуказанный полковник требовал ежемесячную плату в размере 90 тысяч рублей за отсутствие препятствий при поставках. "Продовольствие предназначалось для отправки в воинские части вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории ДНР и ЛНР", — говорится в приговоре.
Ранее Кировский районный суд опубликовал на своем сайте приговор, где среди прочего упоминались "воинские части вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории "ДНР" и "ЛНР". На данный момент запись с сайта удалена.
Читайте такжеВ РФ суд признал присутствие российских войск на Донбассе
Читайте еще:
- Войска РФ на Донбассе: у Путина оценили неожиданное решение российского суда
- Решение суда в Ростове – явка РФ с повинной: в МИД сделали заявление о российских войсках на Донбассе