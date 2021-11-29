В МИД Украины назвали точную цифру российских военных на границе с Украиной

Кулеба утверждает, что Россия разместила армию весной текущего года.
В Министерстве иностранных дел Украины назвали точное количество российских военных, дислоцирующихся на границе с Украиной.
По словам главы ведомства Дмитрия Кулебы, Россия разместила армию весной текущего года.
Между тем, по последним данным профильного министерства, у границ Украины страна-агрессор разместила примерно 115 тысяч своих военных.
Кулеба отметил, что данная цифра включает военных РФ, находящимися в Крыму и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
"Россия разместила масштабную военную группировку в регионах у государственной границы Украины. В частности, речь идет о танках, артиллерии, воздушных и военно-морских силах. Вдоль границ с Украиной находится более 40 батальонных тактических групп, в состав которых входит 115 тысяч военных", - заявил министр.
Напомним, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко допустил возможность ракетных ударов по российским городам в случае возникновения масштабного конфликта между РФ и Украиной. Также он подчеркнул, что Киев должен искать контраргументы, которые могут "остудить головы в Москве".
Войска России у границ Украины
Американские издания The Washington Post и Politico ранее сообщили, что РФ стягивает свои войска к границам Украины. Причем свои аргументы они подкрепили спутниковыми снимками, на которых было установлены передвижения войск РФ.
Североатлантический альянс зафиксировал серьезное скопление войск России у кордонов Украины. В коллективном блоке безопасности Запада не исключают сценария, при котором россияне пойдут войной против украинцев.
Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что действия Москвы связаны с якобы угрозой Североатлантического альянса у границ российского государства.
Журналисты немецкого информагентства Reuters провели опрос среди экспертов из России и Запада, вследствие которого пришли к выводу о том, что Москва вряд ли пойдет войной против Киева. Вполне возможно, российские власти военными маневрами показывают свои "красные линии" в отношении украинского государства. Вторым аргументом является вопрос НАТО – никто не знает, как далеко может зайти Альянс в ситуации с защитой Украины.
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