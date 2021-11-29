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Удар по Украине с четырех направлений: Кулеба назвал "очень мрачной" ситуацию с действиями России

29 ноября 2021, 15:57
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Россия рассматривает возможность военного вторжения в Украину, сказал Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба
В Кремле вряд ли приняли за основу сценарий военного вторжения в Украину - Кулеба / УНИАН

Официальная Москва среди нескольких вариантов рассматривает возможность военного вторжения в Украину. Если смотреть на действия России в целом, то можно увидеть "очень мрачную" ситуацию, поскольку россияне сконцентрировали войска на границе, блокируют саммит "Нормандии" по Донбассу, не допускают ОБСЕ на позиции в ОРДЛО, создают угрозу из Беларуси и провоцируют газовый кризис. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Как сообщает пресс-служба МИД, в интервью Delfi он рассказал о том, что варианта с военным вторжением в Кремле находится "на столе". Однако пока нет сигналов о именно таком выборе.Читайте такжеРФ – "друг", а Турция посредник: Эрдоган готов помочь Зеленскому и Путину "помирить" Москву с Киевом

"Безусловно, Россия рассматривает вторжение в качестве одной из альтернатив. Нет свидетельств, что решение о ее реализации уже принято в Москве, но такой вариант находится у них "на столе", - отметил Кулеба.

По его словам, если акцентировать внимание на обстановке в более широком аспекте, то можно сделать вывод, что "ситуация выглядит очень мрачно".

Россия оказывает давление сразу по нескольким направлениям – это войска у границ Украины, блокада переговоров по Донбассу в рамках минского процесса и нормандского формата, недопуск СММ ОБСЕ на оккупированные районы ОРДЛО, создание опасной ситуации для соседних с Беларусью государств и провокация газового кризиса в виде давления, связанного с сертификацией газопровода Северный поток-2.

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Дипломат добавил, что сейчас Киев и Запад проводят мероприятия для того, чтобы отбить у Москвы охоту от принятия решения в пользу военного вторжения в Украину. Для этого нужно проводить "мощную политику сдерживания".

Кулеба подчеркнул, что если говорить о противостоянии новой военной агрессии России, сегодня ВСУ намного лучше подготовлены, чем в начале российско-украинского конфликта в 2014 года. Поэтому возможное наступление россиян на Украину легким не будет.

Смотрите видео ТСН – Зеленский рассказал о ситуации с возможным вторжением России в Украину

Войска России у границ Украины

Американские издания The Washington Post и Politico ранее сообщили, что РФ стягивает свои войска к границам Украины. Причем свои аргументы они подкрепили спутниковыми снимками, на которых было установлены передвижения войск РФ.

Североатлантический альянс зафиксировал серьезное скопление войск России у кордонов Украины. В коллективном блоке безопасности Запада не исключают сценария, при котором россияне пойдут войной против украинцев.

Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что действия Москвы связаны с якобы угрозой Североатлантического альянса у границ российского государства.

Журналисты немецкого информагентства Reuters провели опрос среди экспертов из России и Запада, вследствие которого пришли к выводу о том, что Москва вряд ли пойдет войной против Киева. Вполне возможно, российские власти военными маневрами показывают свои "красные линии" в отношении украинского государства. Вторым аргументом является вопрос НАТО – никто не знает, как далеко может зайти Альянс в ситуации с защитой Украины.

viber
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