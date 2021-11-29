Ракетная атака по городам: в Украине заговорили о превентивном ударе по РФ

Ракетные испытания в Украине / УНИАН

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко допустил возможность ракетных ударов по российским городам в случае возникновения масштабного конфликта между РФ и Украиной.

Как подчеркнул он в эфире 5 канала, Киев должен искать контраргументы, которые могут "остудить головы в Москве".

"Знаете, на войне как на войне. Если нам угрожают ударами по инфраструктуре, так же можем делать и мы. И если у нас сегодня нет возможности достать Москву ракетным оружием, то есть возможность достать другие российские города, которые находятся пределах досягаемости украинских ракетных войск", - сказал Огрызко.

Обратим внимание, что о превентивном ударе по РФ высказался бывший руководитель директората по национальной безопасности и обороне в Офисе президента Иван Апаршин.

В интервью РБК-Украина он пояснил, что Украине следует наносить превентивные удары по противнику, чтобы не допустить расширения российской агрессии на своей территории в случае "Часа Ч".

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Он уточнил, что в стратегических документах следовало записать, что Украина оставляет за собой право нанести превентивный удар даже на территории другого государства. Апаршин уверен, что такой инструмент гипотетически можно применить, если "будут основания сделать вывод, что агрессия против нас неизбежна".

По мнению эксперта, это важно, потому что колонны противника логичнее уничтожать ракетным ударом на расстоянии 120-180 км от границы в глубине российской территории на этапе их формирования. Апаршин добавил, что если эти колонны подойдут к украинской границе на расстояние 20-30 км и начнут переформатироваться в батальонные, а затем в ротные колонны, то остановить вторжение России будет практически невозможно.

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Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что действия белорусского режима Александра Лукашенко с нелегалами на границе Польши отвлекают внимание от активности России на границе с Украиной.

"Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют раскол и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной", - подчеркнул он.

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