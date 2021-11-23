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Угроза военной операции РФ против Украины: в Харькове объявили о боевых учениях у российских границ

23 ноября 2021, 20:15
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В Харьковской области разработали сценария противостояния военным рискам на границе с Россией.

Украина,граница
В Харькове у границы проведут учения территориальной обороны / УНИАН

В связи с сообщениями о возможной военной атаке России на Украину в Харьковской области проводят совещания с командованием всех подразделений территориальной обороны. Ситуация на границе пока спокойная, однако риски уже проработаны, а опасные сценарии учитываются. В терробороне более 3 тысяч человек в боеспособном состоянии, в скором времени на границе состоятся учения. Об этом заявил исполняющий обязанности Харьковской ОГА Александр Скакун.

Как сообщает Цензор.нет, он рассказал о том, что получает от пограничников, полиции и СБУ сведения о ситуации на границе Украины в Харьковской области. На основе информации планируются неотложные меры по обеспечению обороноспособности региона.Читайте такжеСерия ударов России по Украине и пик войск у границы: в разведке раскрыли опасные планы Кремля

Кроме того, по его словам, изучены риски, а также проработаны сценарии по обороне государственной границы. Ситуация пока остается спокойной, однако план действий в случае возможной угрозы уже разработан.

"Мы полностью промониторили ситуацию, видим, что она пока спокойная, но проработали риски, которые могут появиться на тех или иных участках границы, проделали дорожную карту, понимая, что мы должны сделать в той или иной ситуации", - отметил Скакун.

По итогам совещания с командованием территориальной обороны было установлено, что 3 тысячи человек находятся в боеспособном состоянии. На следующей неделе могут быть проведены вблизи границы могут быть проведены учения.

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"Обсудили ряд вопросов, имеем более 3 тысяч человек в боеспособном состоянии. Поэтому мы запланировали, наверное, на следующей неделе первые активные тренировки, которые можно было бы применять вблизи границы. Это все укладывается в философию по охране государственной границы. С терробороной впервые проговариваем именно нашу с ними работу на границе. Будут такие учения", - подчеркнул глава Харьковской обладминистрации Александр Скакун.

Войска России у границ Украины

Журналисты американских изданий The Washington Post и Politico ранее опубликовали статьи, в которых говорилось о концентрации войск РФ у границ Украины. Свои аргументы они подкрепили спутниковыми снимками передвижения военных подразделений.

Североатлантический альянс подтвердил большое скопление российских войск у границ Украины. В НАТО сказали, что у России есть возможности для реализации военной операции против украинского государства.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник утверждает, что в Киеве очень серьезно относятся к данной информации и бьют тревогу. По его словам, вероятность военного вторжения РФ такая же высокая, как и в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и Донбасс.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что военные маневры россиян связаны с, дескать, "провокационными действиями" НАТО.

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Харьковская ОГА российские войска новости Украины
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