Военная операция России и прогнозы Запада: Украина ожидает угрозы уже в начале декабря

Зимой в Украине может разразиться кризис из-за вторжения российских войск - Минобороны / УНИАН

Кризис в Украине из-за российской военной агрессии может произойти уже в начале декабря. Прогнозы Киева и Запада по количеству, интенсивности и передислокации российских войск совпадают. Ситуация прогнозируется по-разному, однако в ключевых аспектах разногласий нет. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

В эфире программы Свобода Слова на ICTV она рассказала о том, что в министерстве обороны прогнозируют кризис, связанный с военной атакой РФ, уже в начале декабря. Прогнозы Украины и Запада по ключевым вопросам совпадают.

"У нас нет разногласий со странами-партнерами и разведками, с которыми мы обмениваемся информацией. По количеству, по интенсивности, по движению российских войск нет разногласий. Мы по-разному прогнозируем, но сегодня все прогнозы совпадают. Приблизительное время кризиса называют зиму этого года. Начиная с декабря", - подчеркнула Анна Маляр.

Войска РФ у границ Украины

В конце октября американские издания The Washington Post и Politico публиковали статьи, в которых говорилось о том, что Россия стягивает свои войска к границам Украины. Журналисты демонстрировали спутниковые фотоснимки перемещения техники.

Впрочем, в Министерстве обороны тогда опровергли данные сведения и сказали, что не установили увеличения численности российского военного контингента у границ Украины.

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В Офисе президента 7 ноября заявили, что сомневаются в достоверности данных по поводу концентрации российских войск у границ Украины, опубликованных американскими СМИ.

Ранее британские журналисты издания Financial Times написали, что у западных спецслужб есть информация, согласно которой вероятность военного вторжения России в Украину является высокой. Замминистра обороны Анна Маляр подтвердила информацию и сказала, что данные требуют дальнейшего обсуждения.

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