Генсек НАТО заявил о наращивании войск России у границ Украины

Йенс Столтенберг / Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об огромной и необычной активности российский войск недалеко от границы Украины.

Во время совместной пресс-конференции министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и генсека Альянса, он заявил, что в случае вторжения времени на подготовку не будет.

Столтенберг призвал страну-агрессор объяснить свои планы в связи с наращиванием войск на границе.

Он пояснил, что присутствие значительных сил несет угрозу: если РФ решится на вторжение, то времени на предупреждения или тем более подготовку – не будет.

"Мы знаем, что именно такие военные возможности Россия использовала ранее для агрессии против Украины", – сказал он.

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Генсек также предостерег Москву от любых агрессивных действий.

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Ранее The Washington Post опубликовала материал, в котором речь шла о том, что зафиксировали переброску войск России к границам Украины. Передислокацию воинских подразделений установили после завершения российско-белорусских военных учений.

В Министерстве обороны Украины опровергли сведения о концентрации российских войск у украинских границ. Как уточнили в ведомстве, передвижение военных подразделений связано с плановыми мероприятиями противника, которые связаны с завершением учений.

Журналисты Politico опубликовали спутниковые снимки, на которых можно увидеть военную технику РФ и персонал у украинских границ. Фотоснимки были сделаны в Смоленской области, граничащей с Беларусью. Впрочем, американцы полагают, что фотографии указывают на наращивание войск у границ Украины.

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