УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Глава МИД Украины Кулеба приглашен на заседание министров стран НАТО

15 ноября 2021, 18:49

В Риге будет разрабатываться новая стратегическая концепция альянса.

Кулеба в Брюсселе
Кулеба и Столтенберг провели переговоры в Брюсселе / МИД Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил Дмитрия Кулебу на заседание глав МИД стран-членов Альянса в Риге. Украинский министр поблагодарил за такое приглашение и выразил уверенность в продолжении плодотворного партнерства Киева и НАТО.

30 ноября-1 декабря в столице Латвии пройдет встреча министров иностранных дел НАТО, на которой будет разрабатываться новая стратегическая концепция альянса. Планируется, что ее утвердят главы государств и правительств на июньском саммите НАТО в Мадриде.

Сообщается, что во время встречи Кулеба выразил благодарность Столтенбергу и союзникам НАТО за приглашение и отметил, что приглашение глав украинской и грузинской дипломатии является важным сигналом поддержки. Украинский министр отметил, что в 2022 году будет отмечаться 25-я годовщина Хартии об особом партнерстве Украины и НАТО, которая именно была принята в Мадриде.

Министр отдельно отметил лидерство Генерального секретаря в подготовке новой Стратегической концепции. Глава украинской дипломатии отметил, что Украина использует "на полную" статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Напомним, что предварительное заседание министров иностранных дел НАТО прошло 20 августа. На нем обсуждали ситуацию в Афганистане, где боевики "Талибана" один за другим захватили все крупные города страны.

Реклама

Путь Украины в НАТО: главное

На этой же встреча в Брюсселе генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что ситуация с попыткой нелегальных мигрантов прорваться через границы Польши может повториться в Украине.

НАТО фиксирует значительное усиление российское военной силы у украинских границ. У России есть возможности, чтобы провести потенциальную военную атаку на Украину. По его словам, в коллективном блоке безопасности Запада видят существенное укрепление военной силы у границ Украины.

viber
НАТО МИД Украины Дмитрий Кулеба Йенс Столтенберг
Сейчас вы просматриваете новость «Глава МИД Украины Кулеба приглашен на заседание министров стран НАТО». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 12 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 12 ноября: что нельзя делать и как не попасть в беду Гололед, снегопад и мороз: в Украину идет опасный антициклонГололед, снегопад и мороз: в Украину идет опасный антициклон Зима в Украине будет теплой, но без снегопадов и мороза не обойдется - синоптикЗима в Украине будет теплой, но без снегопадов и мороза не обойдется - синоптик Врач Комаровский назвал самое опасное для здоровья мясо: огромный риск для взрослых и детейВрач Комаровский назвал самое опасное для здоровья мясо: огромный риск для взрослых и детей У Путина заготовлена многоходовка, и он будет давить на Европу до последнегоУ Путина заготовлена многоходовка, и он будет давить на Европу до последнего
19:10

В Кривом Роге горе-мать оставила 9 своих детей под горсоветом и отправилась устраивать личную жизнь

18:59

Магнитная буря накроет всех: чем опасен этот ударВидео

18:58

Соль вместо порошка: в Украине массово продают поддельный стиральный порошокВидео

18:49

Глава МИД Украины Кулеба приглашен на заседание министров стран НАТОВидео

18:46

Купил права, а их нет в "Дии": в Луцке парень пожаловался на мошенников в полицию

Реклама
18:46

София Ротару выступит в Москве после скандального заявления про Крым

18:36

Зеленский внес исправления в ранее введенные санкции СНБОВидео

18:33

ВСК Рады назвала главную причину Иловайской трагедии

18:31

Стало известно, когда киевские школьники вернутся за партыВидео

18:25

Партию "Слуга народа" возглавила Елена Шуляк: что о ней известно

18:19

Военная мощь России как способ самоубийствамнение

18:11

"Деньги на поездку собирали все": дворник из Херсона в ОАЭ стал чемпионом мира по джиу-джитсу

17:53

Накануне решающего матча: что нужно сборной Украины для путевки в плей-офф отбора на ЧМ-2022

17:52

В Украине снова расширили "красную" зонуВидео

17:48

Самый красивый синий новогодний маникюр 2022, от которого сложно оторвать взглядФото

17:42

"Алла или Кристина?": Пугачева удивила поклонников цветущим видом в черном мини

17:37

Как почистить стиральную машинку от грязи, плесени и запаха – простые и действенные советы

17:36

Новая почта запускает необычную услугу и регистрирует новый брендВидео

17:34

Увольнение непривитых от COVID-19 работников в Украине является незаконным - адвокатВидео

17:33

Как связан отказ от соли и сердечно-сосудистые заболевания - ответ медиков

Реклама
17:32

В Донецкой области дети продали игрушку и сбежали от отчима-тиранаВидео

17:11

Путин разразился ультиматумом Украине по Донбассу: хозяин Кремля признал в России товары "ЛДНР"Видео

17:01

"Валюха" из Сватов Татьяна Кравченко рассказала, как Ивана Будько соблазняла

16:56

Метеорологи прогнозируют в Украине аномальную зимуВидео

16:51

В украинском городе с 150-тью тысячами жителей за сутки не зафиксировали ни одного случая COVID-19Видео

16:50

Три области могут выйти из "красной зоны": кто эти счастливчикиВидео

16:42

Кофе станет роскошью: в Украине ожидают резкое подорожания напиткаВидео

16:38

Выход из "красной зоны": Шмыгаль назвал области, где могут отменить локдаунВидео

16:31

Зеленский и Ермак не отменяли спецоперацию по "вагнеровцам", не при чем и Порошенко - ВСКВидео

16:13

Заброс десанта и захват админзданий: РФ тайно отрабатывает удар по Украине – СМИВидео

16:07

Если между Западом и РФ разразится война, Москва может отрезать страны Балтии от НАТО – генерал СШАВидео

15:56

Тарифы на электроэнергию в Украине резко взлетятВидео

15:54

УЗ обновляется в рамках программы Зеленского: в 2022 году компания построит 50 вагонов-зерновозов

15:46

"Вставай, Донбасс": львовский студент постит советские флаги и называет националистов "животными"Видео

15:38

В Украине нет подтвержденных случаев смерти из-за вакцинации от коронавируса – МинздравВидео

15:28

Известному рок-музыканту выстрелили в лицо в Москве

15:28

Любовный гороскоп на неделю 15-21 ноября: неблагоприятные дни для свадьбы или удача в любвиВидео

15:23

От ПЦР-теста до выздоровления: врач раскрыл алгоритм действий при коронавирусе

15:12

В Украине вскоре подорожает хлеб, а его качество ухудшитсяВидео

14:58

Тарифы взвинтят: украинцев заставят раскошелиться за услуги интернет-провайдеровВидео

Реклама
14:50

Атака мигрантов на границы Украины и вторжение России: в НАТО предупредили Киев об опасном сценарииВидео

14:44

В Украине накануне новогодних праздников взлетят цены на самый популярный фруктВидео

14:41

При каких условиях в Украине забирают субсидию: чиновники дали ответ

14:34

Вкуснейший рулет на Новый год 2022: готовить всего 20 минутВидео

14:31

Денис Казанский. Вранье Путина, которому уже никто не веритВидеоблоги

14:27

Связали и заклеили рот: на Полтавщине воспитатели издевались над ребенком в детсаду

14:25

Светлана Лобода в бикини засветила свою "рабочую сторону"

14:20

Отцом будущего ребенка 11-летней девочки на Закарпатье оказался 46-летний мужчина

14:13

"Брависсимо": украинский комментатор эмоционально отреагировал на автогол России в матче с ХорватиейВидео

14:07

Врач рассказал, можно ли укрепить иммунитет сном и питанием

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять