Глава МИД Украины Кулеба приглашен на заседание министров стран НАТО

Кулеба и Столтенберг провели переговоры в Брюсселе / МИД Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил Дмитрия Кулебу на заседание глав МИД стран-членов Альянса в Риге. Украинский министр поблагодарил за такое приглашение и выразил уверенность в продолжении плодотворного партнерства Киева и НАТО.

30 ноября-1 декабря в столице Латвии пройдет встреча министров иностранных дел НАТО, на которой будет разрабатываться новая стратегическая концепция альянса. Планируется, что ее утвердят главы государств и правительств на июньском саммите НАТО в Мадриде.

Сообщается, что во время встречи Кулеба выразил благодарность Столтенбергу и союзникам НАТО за приглашение и отметил, что приглашение глав украинской и грузинской дипломатии является важным сигналом поддержки. Украинский министр отметил, что в 2022 году будет отмечаться 25-я годовщина Хартии об особом партнерстве Украины и НАТО, которая именно была принята в Мадриде.

Министр отдельно отметил лидерство Генерального секретаря в подготовке новой Стратегической концепции. Глава украинской дипломатии отметил, что Украина использует "на полную" статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Напомним, что предварительное заседание министров иностранных дел НАТО прошло 20 августа. На нем обсуждали ситуацию в Афганистане, где боевики "Талибана" один за другим захватили все крупные города страны.

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Путь Украины в НАТО: главное

На этой же встреча в Брюсселе генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что ситуация с попыткой нелегальных мигрантов прорваться через границы Польши может повториться в Украине.

НАТО фиксирует значительное усиление российское военной силы у украинских границ. У России есть возможности, чтобы провести потенциальную военную атаку на Украину. По его словам, в коллективном блоке безопасности Запада видят существенное укрепление военной силы у границ Украины.