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В НАТО заявили, что Украина и Грузия будут членами Альянса

24 августа 2021, 10:37
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Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ во время выступления на саммите Крымской платформы.

НАТО
Вступление Украины в НАТО / УНИАН

Украина и Грузия станут полноценными членами Североатлантического Альянса, как это было заявлено в ходе Бухарестского саммита НАТО в 2008 году. Об этом заявил замгенсекретаря НАТО Мирча Джоанэ в ходе Крымской платформы.

На фоне российской агрессии, по словам Джоанэ, НАТО увеличило свое присутствие в черноморском регионе – корабли Альянса постоянно патрулируют акваторию. Также он акцентировал на углубление сотрудничества НАТО с Грузией и Украиной и привел в пример регулярные учения Sea Breeze.

Представитель НАТО на саммите напомнил, что Альянс защищает суверенитет и целостность Украины, и не намерен признавать оккупацию Крыма Россией, что подтвердил июньский саммит НАТО.

"НАТО осуждает и никогда не признает незаконную аннексию Крыма Россией. Крым – это территория Украины, и мы призываем Россию вернуть контроль над полуостровом Украине", – сказал Джоанэ.

Вступление Украины в НАТО – о чем сообщалось ранее

Секретарь СНБО Алексей Данилов подверг жесткой критике Германию и Францию из-за вопроса интеграции Украины в НАТО. По его словам, в 2008 году Берлин и Париж в последний момент отказали Киеву в предоставлении ПДЧ в Альянс, в результате чего спустя годы оказалась возможной российская агрессия. Государства поступили таким образом, так как не хотели "злить Россию".

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отметила, что среди стран Североатлантического альянса уже сложился консенсус, согласно которому они поддерживают вступление украинского государства в блок безопасности Запада. Однако Киев должен реализовать ряд реформ для успешного завершения пути интеграции в НАТО.

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НАТО деоккупация Крыма Крымская платформа
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