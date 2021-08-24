В НАТО заявили, что Украина и Грузия будут членами Альянса

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ во время выступления на саммите Крымской платформы.
Украина и Грузия станут полноценными членами Североатлантического Альянса, как это было заявлено в ходе Бухарестского саммита НАТО в 2008 году. Об этом заявил замгенсекретаря НАТО Мирча Джоанэ в ходе Крымской платформы.
На фоне российской агрессии, по словам Джоанэ, НАТО увеличило свое присутствие в черноморском регионе – корабли Альянса постоянно патрулируют акваторию. Также он акцентировал на углубление сотрудничества НАТО с Грузией и Украиной и привел в пример регулярные учения Sea Breeze.
Представитель НАТО на саммите напомнил, что Альянс защищает суверенитет и целостность Украины, и не намерен признавать оккупацию Крыма Россией, что подтвердил июньский саммит НАТО.
"НАТО осуждает и никогда не признает незаконную аннексию Крыма Россией. Крым – это территория Украины, и мы призываем Россию вернуть контроль над полуостровом Украине", – сказал Джоанэ.
Вступление Украины в НАТО – о чем сообщалось ранее
Секретарь СНБО Алексей Данилов подверг жесткой критике Германию и Францию из-за вопроса интеграции Украины в НАТО. По его словам, в 2008 году Берлин и Париж в последний момент отказали Киеву в предоставлении ПДЧ в Альянс, в результате чего спустя годы оказалась возможной российская агрессия. Государства поступили таким образом, так как не хотели "злить Россию".
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отметила, что среди стран Североатлантического альянса уже сложился консенсус, согласно которому они поддерживают вступление украинского государства в блок безопасности Запада. Однако Киев должен реализовать ряд реформ для успешного завершения пути интеграции в НАТО.