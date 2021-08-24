В НАТО заявили, что Украина и Грузия будут членами Альянса

Вступление Украины в НАТО / УНИАН

Украина и Грузия станут полноценными членами Североатлантического Альянса, как это было заявлено в ходе Бухарестского саммита НАТО в 2008 году. Об этом заявил замгенсекретаря НАТО Мирча Джоанэ в ходе Крымской платформы.

На фоне российской агрессии, по словам Джоанэ, НАТО увеличило свое присутствие в черноморском регионе – корабли Альянса постоянно патрулируют акваторию. Также он акцентировал на углубление сотрудничества НАТО с Грузией и Украиной и привел в пример регулярные учения Sea Breeze.

Представитель НАТО на саммите напомнил, что Альянс защищает суверенитет и целостность Украины, и не намерен признавать оккупацию Крыма Россией, что подтвердил июньский саммит НАТО.

"НАТО осуждает и никогда не признает незаконную аннексию Крыма Россией. Крым – это территория Украины, и мы призываем Россию вернуть контроль над полуостровом Украине", – сказал Джоанэ.