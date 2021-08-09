УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Украине – прямая дорога в НАТО: в Британии объявили о "решенном вопросе" по интеграции в Альянс

9 августа 2021, 17:02
Прослушать новость
Остановить

Киев упрекнули в отсутствии реформ на пути в Североатлантический альянс.

НАТО
Государства Альянса поддерживают вступление Украины в НАТО - посол Британии / УНИАН

Государства НАТО поддерживают интеграцию Украины в коллективный блок безопасности Запада. Вопрос того, может ли государство присоединиться к Альянсу, можно сказать, решен. Разговоры о евроатлантической интеграции с Киевом идут, однако прогресса по условиям, которые должно выполнить украинское государство, на данный момент нет. Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

"Ясно, что государства НАТО поддерживают стремление Украины присоединиться к НАТО. Можно сказать, что вопрос о том, может ли Украина присоединиться, уже решен в принципе. Вопрос в том, что для этого нужно. И вот разговоры об этом с украинской стороной происходят регулярно, а сдвигов нет", - сказала британский дипломат и посол контактного посольства НАТО в 2021 году Симмонс в интервью ВВС Украина.

Читайте такжеДорога Украины в НАТО и ЕС в обмен на СП-2: США и Европа приняли мощное решение в поддержку КиеваПо ее словам, вовлеченность Украины в операции НАТО уже находится на серьезном уровне. Проблемы фиксируется в области институциональных реформ, которые нужно выполнить на пути в Альянс. В ряде сфер остается больше работы, чем по другим направлениям.

Одно из требований блока – институциональная реформа в сфере обороны. Кроме того, Украина должна реализовать судебную реформу и провести реорганизацию в секторе безопасности.

"В дополнение, статус "Партнера расширенных возможностей" и План действий по членству четко говорят: есть сопутствующие реформы, в которых также должен быть прогресс. Это судебная реформа и реформа сектора безопасности", - подчеркнула Мелинда Симмонс.

Реклама

Интеграция Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Джо Байденом 7 июня предложил Вашингтону создать дорожную карту по вступлению Украины в Североатлантический альянс. Алгоритм должен включать специальный пошаговый план, четко привязанный к календарным датам.

14 июня Зеленский обратился к Байдену с вопросом о том, видит ли Запад Украину в НАТО в ближайшей перспективе, и когда Киев получит ПДЧ в Североатлантический альянс.

По итогам саммита НАТО 14 июня в Альянсе сказали, что Украина вступит в блок безопасности Запада путем предоставления ПДЧ. Однако когда конкретно будет ПДЧ, в организации не сказали.

Президент США Джо Байден позже заявил, что Украину пока не видят в НАТО. Причиной тому, по мнению хозяина Белого дома, является коррупция.

7 июля в Альянсе сказали, у НАТО нет конкретных требований относительно предоставления ПДЧ. Это вопрос политического, а не технического характера. Однако Киеву следует понимать, что и организация должна быть готова к интеграции украинского государства.

НАТО новости Великобритании новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Украине – прямая дорога в НАТО: в Британии объявили о "решенном вопросе" по интеграции в Альянс». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Россия здесь не приживетсяРоссия здесь не приживется "Я поселился": Дмитрий Комаров купил участок в Карпатах"Я поселился": Дмитрий Комаров купил участок в Карпатах На Закарпатье зачастили ядовитые пауки-каннибалы: опубликованы фотоНа Закарпатье зачастили ядовитые пауки-каннибалы: опубликованы фото Тарантино заинтриговал своим вариантом фильма про Рэмбо и назвал его актерский составТарантино заинтриговал своим вариантом фильма про Рэмбо и назвал его актерский состав Надо опасаться голодных бунтов безработныхНадо опасаться голодных бунтов безработных

Последние новости

17:40

Жена Цекало публично разделась и скупалась на безлюдном пляже - горячий кадр

17:34

В Украине ударит "африканская" жара до +42 Видео

17:29

Глава Укрзализныци ушел в отставку: ему уже нашли замену

17:12

СМИ раскрыли подробности отправки самолета с украинскими спасателями в охваченную пожарами Грецию Фото

17:10

Ведьмак: Кошмар волка получил трейлер и дату выхода Видео

Реклама
17:02

Украине – прямая дорога в НАТО: в Британии объявили о "решенном вопросе" по интеграции в Альянс Видео

16:56

Всему виной патрульный: под Харьковом коп взмахом жезла устроил аварию Видео

16:51

"Вы однажды допрыгаетесь": Лукашенко пригрозил "вернуть Украину" и предупредил о войне с Россией Видео

16:47

Холостячка Злата Огневич призналась, как она привыкла пробовать на вкус мужчин

16:44

Меню на Успенский пост 2021: что можно есть и от чего следует отказаться Видео

16:23

Вклад в безопасность региона: "Метинвест" поддержал Донецкий университет внутренних дел Фото

16:10

Отыскал бездыханного под водой и вытащил: в курортном Бердянске отец спас 9-летнего сына

16:06

Мусульманский Новый год 2021: традиции праздника, запреты и поздравления

16:00

Поощрение за вакцинацию: семейных врачей захотели вознаграждать за количество прививок Видео

15:30

На телеканале Paramount Comedy покажут продолжение ситкомов "Трудоголики" и "Бруклин 9-9"

15:22

"Готовит боевиков и перебрасывает оружие": Лукашенко разразился резким обвинением в адрес Зеленского Видео

15:19

"Нафтогаз" ввел новые тарифы на газ для населения: сколько будут платить украинцы Видео

15:06

Давление на Лукашенко: Великобритания ввела пакет санкций против Беларуси

14:50

Светлана Лобода без лифчика посветила аппетитной грудью в отпуске

14:43

Названы привычки, которые провоцируют деменцию

Реклама
14:34

В Польше мужчина умер после задержания копами: люди протестуют

14:29

Транзит газа в ЕС и Северный поток-2: Меркель 22 августа приедет в Украину на встречу с Зеленским Видео

14:26

Эксперт: внутренние перелеты по 300 грн – наглядный эффект "Большой стройки"

14:17

Отец Бритни Спирс угрожает снова оправить дочь в психбольницу

14:02

В моду на осень 2021 возвращается окрашивание в стиле 90-х и красивый медный цвет волос Фото

14:01

"Я и через это переступлю – за мной не заржавеет": Лукашенко пообещал признать Крым территорией РФ Видео

13:52

Как яблоко: самый маленький в мире ребенок уехал домой, спустя 13 месяцев в больнице

13:52

Эпоха вымирания: в ООН спрогнозировали, что население Украины сократится вполовину

13:32

Гороскоп на сегодня 9 августа для всех знаков Зодиака: подсказки интуиции или непредвиденные траты Видео

13:32

МакSим переводят в обычную палату

13:16

В Киеве пьяная парочка устроила секс в парке среди бела дня

13:04

Украину накроет атмосферный фронт: где и когда ухудшится погода Видео

12:57

Трисс Меригольд из Ведьмака в одном плаще засветила бедра в провокационной позе

12:44

Массово умирает рыба: в Житомире тонны нечистот хлынули в реку Тетерев Видео

12:28

"Морской бой" между атеистами и верующими: в Одессе туристы устроили драку прямо в море Видео

12:21

Лунный гороскоп на неделю 9-15 августа: зависть, сложности в отношениях или тревога Видео

12:15

Вакцинация от коронавируса снижает риск госпитализации в 15 раз - Минздрав Видео

12:04

Старшие классы отменят, а сельские школы закроют: педагоги испугались школьной реформы

11:58

Военная помощь от США: в МИД раскрыли, какую сумму хочет получить Украина Видео

11:44

Войска России у границ Украины: у Шойгу объявили о масштабных военных учениях Видео

Реклама
11:27

Любовный гороскоп на неделю 9-15 августа: страстный роман, измены или знакомство с иностранцем Видео

11:16

Олимпийский провал Украины и позор в Токио мнение

11:08

Вера Кекелия без лифчика удивила красотой в женственном образе

10:59

Во Львове возле входа в кофейне постелили флаг "ДНР"

10:42

Напился и чемоданом притворился: в Шереметьево мужчина пытался сдаться в багаж и застрял в сканере Видео

10:34

"Отъ*битесь от спортсменов": за Магучих после объятий с россиянкой вступился каратист Горуна

10:29

Помощник Ротару рассказал правду о силиконовой маске певицы

10:20

Мать была навеселе: известны подробности трагической гибели ребенка в аквапарке Днепра

10:05

Лунный календарь стрижек на неделю 9-15 августа: лучший день для новой прически

10:03

Звездопад Персеиды-2021: когда пик и как загадывать желание

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять