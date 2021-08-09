Украине – прямая дорога в НАТО: в Британии объявили о "решенном вопросе" по интеграции в Альянс

Государства Альянса поддерживают вступление Украины в НАТО - посол Британии / УНИАН

Государства НАТО поддерживают интеграцию Украины в коллективный блок безопасности Запада. Вопрос того, может ли государство присоединиться к Альянсу, можно сказать, решен. Разговоры о евроатлантической интеграции с Киевом идут, однако прогресса по условиям, которые должно выполнить украинское государство, на данный момент нет. Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

"Ясно, что государства НАТО поддерживают стремление Украины присоединиться к НАТО. Можно сказать, что вопрос о том, может ли Украина присоединиться, уже решен в принципе. Вопрос в том, что для этого нужно. И вот разговоры об этом с украинской стороной происходят регулярно, а сдвигов нет", - сказала британский дипломат и посол контактного посольства НАТО в 2021 году Симмонс в интервью ВВС Украина.

Читайте такжеДорога Украины в НАТО и ЕС в обмен на СП-2: США и Европа приняли мощное решение в поддержку КиеваПо ее словам, вовлеченность Украины в операции НАТО уже находится на серьезном уровне. Проблемы фиксируется в области институциональных реформ, которые нужно выполнить на пути в Альянс. В ряде сфер остается больше работы, чем по другим направлениям.

Одно из требований блока – институциональная реформа в сфере обороны. Кроме того, Украина должна реализовать судебную реформу и провести реорганизацию в секторе безопасности.

"В дополнение, статус "Партнера расширенных возможностей" и План действий по членству четко говорят: есть сопутствующие реформы, в которых также должен быть прогресс. Это судебная реформа и реформа сектора безопасности", - подчеркнула Мелинда Симмонс.

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Интеграция Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Джо Байденом 7 июня предложил Вашингтону создать дорожную карту по вступлению Украины в Североатлантический альянс. Алгоритм должен включать специальный пошаговый план, четко привязанный к календарным датам.

14 июня Зеленский обратился к Байдену с вопросом о том, видит ли Запад Украину в НАТО в ближайшей перспективе, и когда Киев получит ПДЧ в Североатлантический альянс.

По итогам саммита НАТО 14 июня в Альянсе сказали, что Украина вступит в блок безопасности Запада путем предоставления ПДЧ. Однако когда конкретно будет ПДЧ, в организации не сказали.

Президент США Джо Байден позже заявил, что Украину пока не видят в НАТО. Причиной тому, по мнению хозяина Белого дома, является коррупция.

7 июля в Альянсе сказали, у НАТО нет конкретных требований относительно предоставления ПДЧ. Это вопрос политического, а не технического характера. Однако Киеву следует понимать, что и организация должна быть готова к интеграции украинского государства.