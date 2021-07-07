В НАТО резко ответили Зеленскому о перечне реформ для вступления в Альянс

Вступление Украины в НАТО / ВВС

В НАТО ответили президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу предоставления конкретных реформ, которые должна внедрить украинская сторона для вступления в Альянс.

Как заявил специальный представитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай, такого перечня нет, о котором говорит президент Зеленский.

"Это так не работает. Нет четкого перечня критериев, после выполнения которых предоставляется ПДЧ или членство - потому что это политические решения, это не чисто технические критерии... Я не говорю, что не имеет связи между реформами и политическим решением - конечно, они связаны. Но лишь выполнения перечня условий самого по себе недостаточно", - сказал Аппатурай, на пресс-конференции по вопросам реформ в Украине.

Спецпредставитель добавил, что не только Украина должна быть готова к вступлению в НАТО, но и альянс должен быть готов к расширению.

Отметим, сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что необходимо закончить период неопределенности и начать воплощать в жизнь подтверждение политическое решение о будущем членстве Украины в НАТО.

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По его словам, наше государство хочет получить четкий перечень реформ, необходимых для интеграции.

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Вступление Украины в НАТО - о чем ранее сообщал Главред:

Президент Украины Владимир Зеленский 7 июня во время телефонных переговоров с хозяином Белого дома Джо Байденом предложил американцам создание пошагового плана интеграции Киева в Североатлантический альянс. Механизм должен предполагать привязку к конкретным календарным датам.

14 июня Зеленский призвал Байдена ответить на вопрос о том, видят ли Украину в НАТО в ближайшем будущем, и когда украинское государство получит ПДЧ в Североатлантический альянс.

После саммита Альянса, который состоялся 14 июня, в блоке сделали заявление о том, что Украина вступит в НАТО на основании ПДЧ. Однако когда конкретно будет предоставлен соответствующий план, в блоке не уточнили.

Американский президент Джо Байден сказал, что Украина пока не готова к интеграции в НАТО. Главным препятствием он назвал коррупцию.