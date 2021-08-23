Кулеба назвал главные достижения Крымской платформы

Дмитрий Кулеба подвел итоги Крымской платформы / УНИАН

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подвел итоги учредительного саммита Крымской платформы, пишет пресс-служба ведомства в понедельник, 23 августа.

В саммите участвовали 47 государств и международных организаций. Делегации возглавляли 15 глав государств и правительств, два спикера парламентов, 14 министров. Также участие в саммите приняли руководители институтов ЕС, генсеки Совета Европы и ГУАМ, замгенсека НАТО.

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"С сегодняшнего дня мы фактически начинаем обратный отсчет времени до освобождения нашей земли - украинского полуострова. Вполне возможно, что 23 августа 2021 года войдет в историю как день начала деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь. Оккупация полуострова Крым началась в Москве. Деоккупацию Крыма точно мы начнем в Киеве", - заявил президент Владимир Зеленский.

Кулеба назвал две задачи Крымской платформы:

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"Во-первых, мы возвращаем Крым из забвения. Крым снова ворвался в повестку дня лидеров государств, ворвался в международное информационное пространство, и это делает наше государство. Мы работаем над тем, чтобы не только в дальнейшем держать Крым в международной повестке дня, но и решать проблемы Крыма и двигаться к деоккупации. Указателем этой системной работы отныне служит Совместная декларация Крымской платформы".

Также Зеленский лично представил участникам саммита новый Офис Крымской платформы, который будет обеспечивать мониторинг ситуации на полуострове и координировать национальные усилия по его деоккупации. Иностранные парламентарии посетили внеочередное заседание Верховной Рады, на котором нардепы одобрили постановление в поддержку Крымской платформы.

Крымская платформа 2021

В сентябре 2020 года Владимир Зеленский анонсировал создание Крымской платформы. Цель инициативы – объединить силы по деоккупации Крыма.

В учредительном саммите принимают участие 46 стран и международных организаций. В Киев прибыли 14 глав государств, правительств и ЕС.

Ряд стран также представлен на уровне послов.

Саммит формируют 4 тематические панели: о непризнании попытки оккупации Крыма, милитаризации Азово-Черноморского региона, пути реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие, восстановлении прав крымскотатарского народа.