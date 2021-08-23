Президент Польши на Крымской платформе заговорил на украинском языке

Дуда заговорил на украинском языке

Президент Польши Анджей Дуда во время Крымской платформы в понедельник, 23 августа, обратился к присутствующим на украинском языке, сообщает ТСН.ua.

"Уважаемый господин президент Украины! Уважаемые господа, дорогие друзья! Большое спасибо, господин президент, за приглашение и возможность встретиться с вами", — начал свое выступление Дуда после чего перешел на польский.

Президент Польши во время выступления также выразил поддержку территориальной целостности Украины и вспомнил, что его стране тоже хорошо знакомо слово оккупация.

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"Я приехал к вам из соседнего государства, в которой слова "захват", "оккупация" употреблялись очень часто. Мы в Польше очень хорошо понимаем, что чувствует человек, который теряет свое имущество и достоинство, которое пытаются лишить национальной идентичности, которой говорят" это уже не твое государство", — продолжил он и выразил надежду, что саммит положит начало деоккупации Крыму.

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Крымская платформа 2021

В сентябре 2020 года Владимир Зеленский анонсировал создание Крымской платформы. Цель инициативы – объединить силы по деоккупации Крыма.

В учредительном саммите принимают участие 46 стран и международных организаций. В Киев прибыли 14 глав государств, правительств и ЕС.

Ряд стран также представлен на уровне послов.

Саммит формируют 4 тематические панели: о непризнании попытки оккупации Крыма, милитаризации Азово-Черноморского региона, пути реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие, восстановлении прав крымскотатарского народа.