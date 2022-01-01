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Угроза военной операции РФ против Украины: в США призвали Вашингтон, Киев и НАТО к удару по Москве

1 января 2022, 17:12
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Россия должна уже сейчас знать о масштабах санкций, которые ей могут грозить, сказали дипломаты.

США, Россия, флаги
Дипломаты призывают США предупредить Россию о масштабных санкциях / Getty Images

Американские дипломаты Стивен Пайфер, Джон Хербст (бывшие послы в Украине, - ред.), Майкл Макфол, Александр Вершбоу (были послами в России, - ред.) и эксперты призвали Вашингтон опубликовать план мероприятий, связанный с действиями России в случае агрессии против Украины. Киев, Вашингтон и НАТО должны принимать меры уже сейчас.

Как сообщает Associated press, заявление подписали 24 бывших чиновника в сфере национальной безопасности, а также эксперты США по России. Среди них Стивен Пайфер, Джон Хербст – бывшие послы в Украине, Майкл Макфол, Александр Вершбоу, которые были послами в России, бывший посол в Польше Дэниэл Фрид, а также люди, работавшие в администрации Клинтона, Буша и Обамы.

Читайте такжеНАТО стянет войска к границам РФ, если Москва нападет на Украину: у Байдена предупредили об удареВ заявлении говорится о том, что Америка вместе с Североатлантическим альянсом и Украиной должна принять немедленные меры с целью воздействия на расчеты Москвы перед тем, как российское государство пойдет на военную эскалацию.

Также они подчеркнули, что план санкций нужно сообщить России уже сейчас, чтобы Москва понимала последствия "масштабного экономического удара", который может ей грозить в случае нового военного вторжения в Украину.

Войска России у границ Украины

Компания Maxar Technologies 24 декабря продемонстрировала новые спутниковые снимки, которые свидетельствуют об усилении военного присутствия России у границ Украины. Россияне стянули военную технику, в том числе, и в оккупированный Крым.

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Американские журналисты издания Foreign Policy заявили, что Минобороны Украины предоставило им карту, на которой можно зафиксировать военное присутствие РФ у украинских кордонов. Больше всего войск России находится у границ Украины на востоке. Кроме того, возле российских рубежей базируются и баллистические ракеты Искандер, в зоне досягаемости которых большая территория украинского государства.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что Россия после переговоров Байдена и Путина только укрепляет военное присутствие у рубежей Украины. Однако для наступления россиянам понадобится минимум 500-600 тысяч войск, тогда как сейчас такого количества контингента у границ нет.

30 декабря Данилов сказал, что военное вторжение России в Украину в ближайшее время маловероятно, так как Москва к такому развитию событий не готова.

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