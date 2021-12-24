Сотни БТРов, самоходной артиллерии, танков и средств ПВО: Россия стянула войска к границе Украины

Россия привезла множество военной техники на военную базу в захваченном Крыму - Maxar Technologies / twitter.com/Mike_Eckel

Компания Maxar Technologies, которая работает в сфере разведки, обнародовала новые спутниковые снимки, которые демонстрируют концентрацию войск РФ у границ Украины и в захваченном Крыму. На полуостров россияне завезли сотни БТРов, танков, самоходной артиллерии и средств ПВО. Фиксируется наращивание сил на полигоне Солоти, в городе Ельня и на полигоне Погоново неподалеку от Воронежа.

Фотоснимки опубликовало немецкое информагентство Reuters, которое, впрочем, не проверяло на достоверность последние снимки от Maxar Technologies.

Читайте такжеНАТО стянет войска к границам РФ, если Москва нападет на Украину: у Байдена предупредили об удареСогласно вышеуказанным данным, снимки подтвердают, что Россия в последние недели продолжила концентрировать военную технику в оккупированном Крыму. На фотографиях показана база, расположенная на полуострове. И если на фотоснимках от 13 декабря она была пустой наполовину, то с того времени там появились сотни БТРов, танков, САУ и средств ПВО.

Военная техника России в Крыму / twitter.com/Mike_Eckel

Военная техника России в Крыму / twitter.com/Mike_Eckel

"За последний месяц наши спутниковые снимки с высоким разрешением позволили зафиксировать ряд новых российских войск в Крыму, а также на нескольких полигонах на западе России вдоль периферии границы с Украиной", - отметили в Maxar.

Кроме того, в компании также продемонстрировали наращивании российских военных сил на полигоне Солоти недалеко от украинской границы, в российском городе Ельня, который находится в 260 км к северу от рубежей и на полигоне Погоново неподалеку от Воронежа.

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Полигон Погоново возле Воронежской области / twitter.com/Mike_Eckel

Полигон в городе Ельня / twitter.com/Mike_Eckel

Полигон Солоти в Белгородской области / twitter.com/Mike_Eckel

Заявление Janes о войсках России у границ Украины

Британская компания Janes, деятельность которой связана с обороной и разведкой, также опубликовала спутниковые снимки, указывающие на продолжение стягивание Москвой войск к украинским границам.

В компании указали, что РФ в приграничные с Украиной районы еще с ноября передислоцировала танки, артиллерию и системы противоводушной обороны. Несмотря на ограниченное число военных, Россия может быстро нарастить силы, отправив их на новые места пребывания на поездах и самолетах.

Войска России у границ Украины

Осенью американские журналисты The Washington Post и Politico заявили о том, что Россия стянула войска к границам Украины. Для подтверждения своих сведений они обнародовали спутниковые снимки.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия может стянуть к украинским границам 175 000 войск. Впрочем, в Киеве готовы к такому сценарию.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сделал заявление о том, что после переговоров Байдена и Путина Россия усилила концентрацию войск у границ Украины. По его словам, о наступлении сейчас речи не идет, поскольку для военной операции россиянами потребуется минимум 500-600 тысяч военных.

Спикер Кремля Дмитрий Песков говорил, что перемещения войск РФ в приграничных с Украиной районах якобы связаны с угрозой НАТО российским рубежам. В связи с этим в Москве требовали переговоров Путина с президентом США Байденом.

Встреча Байдена и Путина в режиме видеосвязи состоялась 7 декабря. По итогам переговоров хозяин Белого дома подверг критике Москву за концентрацию войск у границ Украины и поддержал Киев. Также он не гарантировал Кремлю того, что надо не будет расширяться на восток, а украинское государство откажется от интеграции в Североатлантический альянс.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен отказываться от интеграции в НАТО в обмен на отвод российских войск. По его словам, Украина не верит гарантиям и обещаниям Москвы.

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