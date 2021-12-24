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Танки, пушки и ПВО: РФ стягивает новые силы на границу Украины – Bloomberg

24 декабря 2021, 08:58
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Россия может быстро нарастить свои силы на границе с Украиной, считают аналитики Janes.

армия, россия
Армию РФ перебрасывают на границу Украины / Facebook/mod.mil.rus

Опубликованы новые спутниковые снимки, свидетельствующие о том, что РФ продолжает наращивать военные силы вблизи границы с Украиной.

Соответствующими данными располагает британская компания Janes, специализирующийся на обороне и разведке, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в приграничные районы с ноября Россией были перемещены танки, артиллерийское вооружение и системы противовоздушной обороны.

Несмотря на "ограниченное количество военных на границе", РФ может быстро нарастить эти силы, отправив крупные формирования на поездах и самолетах, добавили в Janes.

РФ стягивает войска на границу Украины

Ранее американские издания The Washington Post и Politico сообщили о том, что Россия стянула войска к границам Украины. В качестве подтверждения своей информации журналисты продемонстрировали спутниковые снимки.

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Диалог Байдена и Путина состоялся 7 декабря. В Вашингтоне заявили, что хозяин Белого дома осудил концентрацию войск у украинских границ и поддержал Киев. При этом он не обещал Москве гарантий по невступлению Украины в НАТО и нерасширении Альянса на восток.

Президент Зеленский подчеркнул, что Украина не готова отказаться от курса на НАТО в обмен на снижение эскалации на границе со стороны России. По его словам, Киев не верит обещаниям и гарантиям Москвы.

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