Угроза агрессии со стороны РФ: Данилов раскрыл хитрый план Кремля

В СНБО оценили угрозу нападения РФ на Украину / Facebook/mod.mil.rus

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил об отсутствии большой опасности на границах Украины и угроз открытой агрессии со стороны РФ.

Об этом он сказал в ходе брифинга по итогам очередного заседания СНБО в четверг в Киеве.

"Мы на сегодняшний день не видим большой опасности в том, что происходит на наших границах… Если говорить о значительном скоплении на границах, о которых говорят некоторые СМИ за границей, - мы такого не видим. Да, есть определенное увеличение военных…. Мы четко отслеживаем все, что касается нашей границы", - сказал Данилов.

"На сегодняшний день угроз для открытой агрессии со стороны РФ мы не видим", - подчеркнул секретарь СНБО.

В то же время он убежден в том, что для Россия может воспользоваться дестабилизацией ситуации внутри Украины, поэтому важно этого не допустить.

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"На сегодняшний день внутренняя дестабилизация в нашей стране – это вопрос номер один для РФ…. Если будет внутренняя дестабилизация, которая происходила ранее, РФ может воспользоваться этой возможностью", - сказал Данилов.

"Наша задача – этого не допустить", - подытожил секретарь СНБО.

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