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"Будем действовать решительно": в ЕС раскритиковали Россию за агрессию против Украины

4 января 2022, 17:22

Боррель заявил, что ЕС поддерживает регулярные контакты со своими украинскими коллегами.

Боррель
Жозеп Боррель / Reuters

Евросоюз будет действовать решительно в случае, если Россия совершит новые акты агрессии против Украины. Такое заявление сделал верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

"ЕС будет действовать решительно, если Россия совершит новые акты агрессии против Украины. Нынешняя ситуация является угрозой стабильности и безопасности не только Украины, но и всего региона, и ее нельзя обсуждать "без всех заинтересованных сторон за столом", - отметил Боррель в интервью польскому агентству PAP.

Глава дипломатии ЕС выступил за участие Европы в переговорах по так называемым "гарантиям безопасности", которых требует РФ.

"ЕС не может быть нейтральным наблюдателем на этих переговорах, если Россия действительно хочет обсудить архитектуру европейской безопасности. Мы строим общую внешнюю политику и политику безопасности и общую политику безопасности и обороны именно с этой целью", - подчеркнул Боррель.

Поддержка Украине

Он подчеркнул, что ЕС "поддерживает регулярные контакты со своими украинскими коллегами", а цель его первой зарубежной поездки в 2022 году - поговорить с украинскими партнерами ЕС об их беспокойства и о том, что можно сделать для их решения.

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"Я также хочу подчеркнуть, что Украина, как и любая другая страна в мире, имеет право и может свободно выбирать свои политические и альянсы безопасности или партнерства. Никто не будет принимать решения по вопросам, связанным с Украиной, без Украины", - резюмировал Боррель.

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Санкции ЕС против России и риск военного вторжения в Украину

Согласно данным агентства Bloomberg, четыре ведущих государства Европейского Союза – ФРГ, Франция, Италия и Испания – пока не готовы поддержать процедуру ускоренного обсуждения санкций против России в связи с угрозой российского военного вторжения в Украину.

Европа рассматривает варианты остановки мероприятий, связанных с предстоящим запуском газопровода Северный поток-2 и отключение российских банков от системы финансирования Запада.

Также в ЕС есть страны, которые считают, что Россия не планирует военного вторжения в Украину и стянула войска к украинским границам с целью оказания давления.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС выступают в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и готовы к жесткому ответу в случае военной атаки России на украинское государство.

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Евросоюз войска России Украина Жозеп Боррель
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