Javelin и мощные гаубицы: Эстония вооружит Украину для защиты от агрессии РФ

Эстония планирует поставить Украине несколько десятков ракет.
Министерство обороны Эстонии планирует поставить Украине противотанковые ракеты Javelin, а также 122-мм гаубицы, сообщил начальник отдела международного сотрудничества министерства обороны Пеэтер Куймет (Peeter Kuimet).
Как подчеркнул он в комментарии ERR, Эстония поддерживает обучение украинских саперов, спецназовцев, военных медиков, артиллеристов и обменивается информацией с 2014 года.
"Сейчас, когда российские войска снова сосредотачиваются у границ Украины, Эстония планирует значительно увеличить свою поддержку. Министерство обороны приняло принципиальное решение поддержать Украину вооружениями и боеприпасами", - отметил эстонский военный.
По его словам, перед принятием окончательного решения необходимо получить согласие от США как страны-производителя противотанкового оружия, а также от бывших владельцев гаубиц в Финляндии и Германии.
В свое время Эстония закупила и получила в качестве поддержки ракеты Javelin из США. Цена одной ракеты колеблется от 75 000 до 130 000 евро, в зависимости от контракта и конкретного типа ракеты. Эстония планирует поставить Украине несколько десятков таких ракет.
Эстония закупила ранее у Финляндии 42 гаубицы и боеприпасы к ним в 2009 году и заплатила за них 31 миллион крон. Сколько орудий она готова передать Украине, не сообщается. У самой Украины стоят на вооружении около 150 таких орудий.
Помимо отправки оружия и боеприпасов, Эстония также планирует увеличить так называемую "мягкую помощь", в том числе готовит к отправке передвижной комплекс полевого госпиталя, обучит работе на нем украинских военных медиков.
Читайте такжеJavelin не защитят от агрессии РФ: в ВСУ объяснили, чего не хватает Украине
Напомним, ранее американские журналисты в репортаже с Донбасса продемонстрировали кадры с украинскими военными вооруженными ПТРК Javelin.
Журналисты посетили город Авдеевка и продемонстрировали на Донбассе тренировки военных Украины с противотанковыми комплексами Javelin.
Читайте еще:
- ВСУ ударили из Javelin на Донбассе, стали известны детали
- В разведке раскрыли детали удара ВСУ американскими Javelin на Донбассе
- США готовятся вооружить Украину комплексами Stinger, Javelin и вертолетами - CNN