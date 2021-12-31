Javelin и мощные гаубицы: Эстония вооружит Украину для защиты от агрессии РФ

Боец ВСУ с комплексом Javelin / УНИАН

Министерство обороны Эстонии планирует поставить Украине противотанковые ракеты Javelin, а также 122-мм гаубицы, сообщил начальник отдела международного сотрудничества министерства обороны Пеэтер Куймет (Peeter Kuimet).

Как подчеркнул он в комментарии ERR, Эстония поддерживает обучение украинских саперов, спецназовцев, военных медиков, артиллеристов и обменивается информацией с 2014 года.

"Сейчас, когда российские войска снова сосредотачиваются у границ Украины, Эстония планирует значительно увеличить свою поддержку. Министерство обороны приняло принципиальное решение поддержать Украину вооружениями и боеприпасами", - отметил эстонский военный.

По его словам, перед принятием окончательного решения необходимо получить согласие от США как страны-производителя противотанкового оружия, а также от бывших владельцев гаубиц в Финляндии и Германии.

В свое время Эстония закупила и получила в качестве поддержки ракеты Javelin из США. Цена одной ракеты колеблется от 75 000 до 130 000 евро, в зависимости от контракта и конкретного типа ракеты. Эстония планирует поставить Украине несколько десятков таких ракет.

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Эстония закупила ранее у Финляндии 42 гаубицы и боеприпасы к ним в 2009 году и заплатила за них 31 миллион крон. Сколько орудий она готова передать Украине, не сообщается. У самой Украины стоят на вооружении около 150 таких орудий.

Помимо отправки оружия и боеприпасов, Эстония также планирует увеличить так называемую "мягкую помощь", в том числе готовит к отправке передвижной комплекс полевого госпиталя, обучит работе на нем украинских военных медиков.

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Напомним, ранее американские журналисты в репортаже с Донбасса продемонстрировали кадры с украинскими военными вооруженными ПТРК Javelin.

Журналисты посетили город Авдеевка и продемонстрировали на Донбассе тренировки военных Украины с противотанковыми комплексами Javelin.

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