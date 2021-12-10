В США рассказали о новых поставках Javelin и ракет в Украину

Комплексы Javelin на Донбассе / @Reevellp

В соответствии с утвержденным пакетом помощи в октябре США поставили Украине 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним.

Об этом сообщается в заявлении официального представителя Пентагона подполковника Антона Семелрота.

"Пакет на $60 млн, о котором было объявлено 1 сентября, включал 30 командно-пусковых установок Javelin и 180 ракет. Javelin были доставлены на Украину 23 октября", - сообщил Семелрот.

"В 2021 году США выделили Украине более $450 млн помощи на задачи обеспечения безопасности, это часть нашей неизменной приверженности поддержке способности Украины защищать свой суверенитет и территориальную целостность", - добавил он.

/ @Reevellp

Javelin на Донбассе

Отметим, что американские журналисты в репортаже из Донбасса продемонстрировали кадры с украинскими военными вооруженными ПТРК Javelin.

Реклама

В репортаже с Донбасса американского телеканала ABC News показал передовую в зоне Операции объединенных сил.

Журналисты посетили город Авдеевка и продемонстрировали на Донбассе тренировки военных Украины с противотанковыми комплексами Javelin.

"Это часть помощи, о которой Путин сигнализирует, что она неприемлема для России. Нам сказали, что их использовали всего несколько раз", – рассказал журналист ABC News Патрик Ривелл.

В зоне ООС также побывал украинский журналист Андрей Цаплиенко, обнародовавший фотографию с украинским военным вооруженным ПТРК Javelin.

Он заявил, что своими глазами убедился о присутствии американского вооружения на Донбассе.

"Те, кто думает, что Джавелины у нас на складах пылятся, очень сильно ошибаются. Бойцы ООС ни минуты не будут сомневаться, если на них попрут российские танки", – Цаплиенко.

/ t.me/Tsaplienko

Помощь США Украине: позиция Пентагона

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил о том, что украинские военные вправе применять полученные от США противотанковые ракетные комплексы Javelin в любой части своей страны, но делать это следует только для самообороны.

"Мы рассчитываем, что они будут использоваться для самообороны. Нет ограничений насчет того, где именно в Украине их можно применять", - сказал он.

Представитель Пентагона уточнил, что последние элементы из пакета систем безопасности стоимостью 60 млн долларов для Украины, о котором было объявлено в августе, будут отправлены на этой неделе.

/ @Reevellp

Другие части этого пакета помощи в области безопасности, призванного помочь украинцам защитить свой суверенитет от российской агрессии, включали ракетную систему Javelin, которая уже находится в распоряжении украинских военнослужащих.

Кирби добавил, что, как и в случае со всеми пакетами помощи в области безопасности, предоставленные материалы могут использоваться принимающей нацией по своему усмотрению, но только в целях самообороны.

Читайте еще: