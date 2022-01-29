Украинцев могут заставить доплатить за "прошлогодний" газ - подробности

С декабря 2015 года, когда законодательно было закреплено, газовики указывали сумму доплаты за "приведение объема топлива к стандартным условиям измерения".
Облгазы страны могут требовать доплатить за газ за прошлые годы. В частности, речь идет о доначисленном газе в платежках из-за "температурных коэффициентов", сообщает Napensii.
Облгазам на законных основаниях разрешено взыскивать такую задолженность.
С декабря 2015 года, когда законодательно было закреплено, газовики указывали сумму доплаты за "приведение объема топлива к стандартным условиям измерения".
Согласно стандартным условиям поставки газа, температура воздуха: + 20 градусов, атмосферное давление - 760 мм ртутного столбика. А вот именно дисбаланс возникает в разное время года: в зимний газ сжимается, а летом расширяется.
Поэтому стали корректировать объем газа, а именно для этого показания счетчика стали умножать на определенный коэффициент (от 0,97 до 1,08) в зависимости от месяца. К тому же зимой он больше, а летом - меньше.
Кроме того, Нацкомиссия по тарифам запрещала соответствующие доначисления по коэффициенту, потому, что перепады температур уже учтены в тарифах.
Потребители такие долги пытались опротестовать в судебном порядке, однако суды становились на сторону газовиков.
В ноябре прошлого года решение не в пользу потребителей утвердил Верховный Суд. Он определил температурные коэффициенты законными.
Ранее сообщалось о том, что газопоставляющая компания Нафтогаз Украины будет поставлять природный газ бытовым потребителям по новой цене.
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