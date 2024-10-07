Демографический кризис: после войны в Украину могут приехать иностранцы: как их расселят

Эксперт отмечает, что после войны Украине придется сконцентрироваться на развитие малых городов, чтобы уменьшить поток людей в мегаполисы.

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Демографический кризис - после войны в Украину могут приехать иностранцы / Коллаж Главред, фото: УНИАН

После окончания войны вполне вероятно, что в Украину на постоянное проживание начнут переезжать иностранцы из других стран, поскольку миграционные процессы между государствами всегда существовали и будут продолжать существовать. О том, как в будущем могут расселять иностранцев, которые приедут в Украину рассказал в интервью Главреду рассказал доктор экономических наук, старший научный сотрудник, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Александр Гладун.

По словам Гладуна, всегда происходила миграция людей, которые оседали в разных странах. Проблема заключается в масштабах этого процесса и в интеграции новоприбывших. Это касается вопросов образования, культуры и восприятия Украины как страны для жизни. Расселение - еще один важный вопрос.

"Для того, чтобы не создавались анклавы, их надо распылять по территории страны. Но кто потом будет контролировать их перемещение, ведь мы не можем потом им это запретить?! Условно говоря, они лет через пять станут гражданами Украины и начнут ездить как угодно по стране и где угодно жить. У нас сейчас нет такой жесткой привязки к месту жительства. Поэтому это довольно сложная проблема, довольно дискуссионная и никто сейчас прямых рецептов не даст", - указывает он.

Эксперт отмечает, что возможно будет принимать людей небольшими группами из разных государств, но объемы и потребность можно будет определить только после завершения войны. Важно понимать экономическую структуру Украины, чтобы оценить, сколько новых жителей потребуется.

Отдельно стоит вопрос о расселении, поскольку Россия продолжает представлять угрозу, и придется решать, создавать ли специальные зоны на приграничных территориях.

"На территории, которые ближе к российской границе, будет меньше желающих ехать, поэтому там надо создавать какие-то предприятия, поощрять людей и самих предпринимателей развивать это", - указывает он.

Смотрите видео интервью Александра Гладуна о демографической ситуации в Украине:

Также Гладун подчеркивает необходимость поддержки развития малых городов до 500 тысяч населения и создания рабочих мест в небольших населенных пунктах. Это поможет уменьшить поток людей в крупные города, поскольку сейчас многие жители сельской местности и маленьких городов направляются в областные центры и мегаполисы Украины.

Население Украины по годам / Инфографика: Главред

Кто такой Александр Гладун Александр Николаевич Гладун - украинский ученый. Доктор экономических наук, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи. Член комиссии при Президиуме НАН Украины по защите науки, противодействию псевдонауке и фальсификации научных исследований. Лауреат премии имени М.В. Птухи за серию работ по исследованию долговременной демографической динамики Украины.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, для того, чтобы компенсировать дисбаланс между высокой смертностью, миграцией и низким уровнем рождаемости в Украине, каждая семья должна иметь 2-3 детей. Такое мнение высказал доктор экономических наук, старший научный сотрудник и заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Александр Гладун.

Он подчеркнул, что до начала полномасштабной агрессии РФ в Украине уже наблюдался повышенный уровень смертности, а пандемия COVID-19 дополнительно усложнила ситуацию, значительно увеличив количество смертей.

Гладун также отметил, что сейчас сложно предсказать, какой будет демографическая ситуация в Украине через 5-10 лет, особенно если Россия снова прибегнет к военной агрессии.

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