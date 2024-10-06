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Уровень смертности зашкаливает: раскрыты детали демографической катастрофы

Алексей Тесля
6 октября 2024, 02:30
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В Украине уровень смертности остался на довольно высоком уровне, говорит Александр Гладун.
украинцы, население
/ колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

До начала полномасштабного вторжения РФ в Украине был довольно высокий уровень смертности, при этом эпидемия коронавируса его очень сильно повысила, заявил доктор экономических наук, старший научный сотрудник, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Александр Гладун.

"А не успел закончиться ковид, как началась война. Поэтому если в большинстве стран Европы и мира после ковида уровень смертности снизился, то в Украине он остался на довольно высоком уровне. И поэтому можно согласиться с тем, что в Украине сейчас один из самых высоких уровней смертности в мире", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт отмечает, что, хотя в армии страны-агрессора РФ людей уничтожается больше, однако, если рассчитывать показатели по отношению к численности населения, то эта цифра у россиян в 3-3,5 раза больше, чем в Украине, поэтому на общие относительные показатели это не так сильно влияет.

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Говоря о показателях рождаемости, он уточнил, что в Украине они не самые низкие, ведь в Южной Корее, Японии и Китае суммарный показатель рождаемости на сегодня ниже, чем в нашей стране.

"Во время войны у нас нет достоверной информации по всей территории Украины, поэтому ориентируемся на те данные, которые дает Министерство юстиции по подконтрольной территории. Мы экспертно считаем, что сейчас рождаемость на 100 женщин примерно 100 детей, плюс-минус пять. То есть мы тоже не в лидерах, в последней группе, но сказать, что рождаемость в Украине худшая в мире, вряд ли можно", - пояснил демограф.

Он также добавил, что по оценкам экспертов, на начало 2022 года украинцев было 42 миллиона.

"То есть с 1991 года, когда нас было 52, мы потеряли 10 миллионов. Часть людей из этой численности была потеряна за счет миграции. После начала полномасштабного вторжения миграция приобрела бешеные масштабы, и поэтому рождаемость никоим образом не перекроет те потери, которые мы сейчас испытываем из-за повышенной смертности и большой миграции", - резюмировал Гладун.

Кто такой Александр Гладун

Александр Николаевич Гладун - украинский ученый. Доктор экономических наук, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи. Член комиссии при Президиуме НАН Украины по защите науки, противодействию псевдонауке и фальсификации научных исследований.

Лауреат премии имени М.В. Птухи за серию работ по исследованию долговременной демографической динамики Украины.

Напомним, в Институте демографии сделали неутешительный прогноз по населению Украины. Аналитики Института демографии сообщили, что в ближайшие годы численность населения Украины по самым оптимистичным оценкам достигнет отметки 35 миллионов.

Как сообщалось ранее, стало известно, какой будет численность населения Украины в 2051 году. Численность населения в Украине сокращается из-за низкой рождаемости, высокой смертности и миграции населения, указывают аналитики.

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рождаемость демография Александр Гладун
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